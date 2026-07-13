La coleta de Haaland factura por sí misma

Erling Haaland es uno de los mejores jugadores del mundo, además de ser el goleador más prolífico del último lustro, sobre todo gracias a la impresionante cantidad de goles anotada con el Manchester City que le han llevado a completar un palmarés envidiable. Además, en el Mundial de 2026 ha logrado superar el mejor registro de Noruega en la Copa del Mundo, siendo el futbolista nórdico más determinante con sus seis goles, entre ellos el histórico doblete a Brasil.

No obstante, si bien es conocido por todos que estrellas de esta magnitud acostumbran a ser siempre un negocio muy rentable, el 'killer' cuenta con un rasgo característico a monetizar que otros cracks no: Su coleta.

Atarse el pelo, un gesto que vale su peso en oro

Erling Haaland juega con el pelo recogido para que su larga cabellera no interfiera en lo que mejor sabe hacer: anotar goles. Así, antes de cada partido utiliza unas gomas de colores fabricadas en Corea del Sur para hacerse una coleta. Si bien comenzó a utilizar dichas gomas simplemente por el sentido estético, el '9' ya es accionista de la marca, lo que indirectamente le lleva a facturar gracias a sus coletas.

Erling es accionista de Bon Dep, la empresa noruega propietaria de la marca Kknekki desde 2024, pues dicha empresa le convenció para invertir y convertirse en accionista, tal como confirmó a EFE Hedda Engelhardt, directora de marketing de la marca.

Erling Haaland se despidió del Mundial ante Inglaterra / RONALD WITTEK / EFE

Los orígenes de Kknekki, vinculada a una de las caras visibles del mundo del fútbol, se remontan a Corea del Sur en 1987. De hecho, continúa fabricándose en el país asiático mediante una técnica tradicional que consiste en utilizar más de 60 hilos entrelazados para cada goma de pelo.

Además, la directora de marketing Engelhardt explicó a EFE cómo la relación entre Haaland y Kknekki surgió de manera natural y espontánea: "Erling llevaba años utilizando la marca antes de que se planteara cualquier colaboración. Como le encantaba de verdad el producto, con el tiempo se fue forjando una relación natural que acabó dando lugar, primero, a una inversión en Bon Dep y, más tarde, a la colección de edición limitada. La utiliza todos los días, ya sea entrenando, jugando partidos o en su vida cotidiana. Esa autenticidad genera confianza y hace que la colaboración resulte totalmente natural".

Sobre la colección de edición limitada inspirada en el noruego, esta consistía en ocho gomas de pelo cuyos colores fueron escogidos por el propio Haaland. Incluso, cada una incorporaba una pequeña cuenta personalizada con su nombre y estaba inspirada tanto en los equipos por los que ha pasado como en diferentes momentos de su trayectoria.

Como no podía ser de otra manera, la marca reconoce que la colección limitada se agotó en apenas dos semanas y generó una enorme repercusión internacional, tanto en redes sociales como en medios especializados y distribuidores, por lo que la asociación con Haaland se puede catalogar como un auténtico éxito.