La coincidencia del sorteo del Mundial que dispara las cábalas: España, de nuevo en el grupo H

España vuelve a estar en el grupo H. Y con ese simple detalle, el sorteo del Mundial 2026 ha despertado una oleada de recuerdos, supersticiones y cábalas que remiten inevitablemente al mayor hito de la historia del fútbol español: el título mundial conquistado en Sudáfrica.

Porque fue precisamente desde el grupo H desde donde arrancó aquel inolvidable camino en 2010. El debut con derrota ante Suiza, las dudas iniciales, la progresión firme, los goles de Villa, las paradas de Casillas, el pase de Cesc, el remate de Iniesta y la estrella cosida para siempre al escudo. Aquel grupo, que parecía un simple detalle organizativo del sorteo, se convirtió en el punto de partida de una era irrepetible.

Ahora, 16 años después, la coincidencia ha sido suficiente para activar la memoria colectiva y reavivar la ilusión. No hay garantías, por supuesto. El fútbol ha demostrado con creces que no entiende de supersticiones. Pero hay símbolos que conectan con el aficionado de forma directa, y este es uno de ellos.

La España de 2026 es otra: joven, talentosa, ambiciosa. Una nueva generación que quiere dejar su huella, sin cargar con el peso de la comparación, pero sabiendo que la historia también se alimenta de estos guiños. Volver al grupo H es una anécdota, sí. Pero también una oportunidad narrativa. Un espejo en el que mirar lo que fuimos y lo que podemos volver a ser.