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Cody Gakpo opta por seguir en el Mundial tras la pérdida de su hijo
El delantero decide permanecer con Países Bajos pese al duro golpe personal
La selección de Países Bajos afronta los dieciseisavos de final del Mundial 2026 marcada por una noticia devastadora: Cody Gakpo, una de sus figuras ofensivas, ha perdido al hijo que esperaba junto a su pareja, Noa van der Bij, embarazada de cinco meses. Aun así, el futbolista del Liverpool ha decidido continuar con el equipo dirigido por Ronald Koeman.
La Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) confirmó la información y expresó su apoyo absoluto al jugador. "Estamos con Cody y su familia. Es una situación privada muy triste. Le apoyamos en todo lo que podemos", señaló el organismo, que también subrayó que no hará más comentarios para preservar la intimidad del futbolista.
El mensaje de la familia: dolor, despedida y petición de respeto
La pareja anunció la tragedia el sábado a través de redes sociales. Noa van der Bij escribió: "Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo".
Más tarde, Gakpo publicó su propio mensaje, en el que agradeció el apoyo recibido y pidió "privacidad y espacio" en un momento "increíblemente difícil" para ambos.
El matrimonio, que esperaba a su segundo hijo para octubre, ha recibido numerosas muestras de cariño desde que se conoció la noticia.
Un líder deportivo en un momento límite
Gakpo, que firmó un doblete contra Suecia y es una pieza clave en el esquema neerlandés, ha optado por permanecer con la selección tras hablar con su pareja. La KNVB ha respaldado su decisión y ha insistido en que el entorno del jugador está siendo protegido para evitar cualquier presión mediática.
Países Bajos, primera del Grupo F con 7 puntos, se enfrentará a Marruecos en los dieciseisavos de final la madrugada del lunes al martes. El equipo afronta el duelo con la mirada puesta en el fútbol, pero también con la sensibilidad que exige el momento personal de uno de sus referentes.
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