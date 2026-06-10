¿Cuánto cobra un árbitro en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026? Así lo detalla un excolegiado

El inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está a la vuelta de la esquina. Como de costumbre, los árbitros estarán en el punto de mira: sus acciones en todos los partidos serán revisadas con lupa por los aficionados, y ni con la ayuda del VAR estarán exentos de polémica.

La FIFA busca mantener la máxima discreción posible en lo que a este tema se refiere. Más allá de los árbitros escogidos para el torneo, que sí se hicieron públicos, no existe ninguna información oficial sobre los contratos que firman ni las cantidades de dinero que reciben por partido arbitrado.

Pese a esta falta de transparencia, el exárbitro Mark Clattenburg declaró en un episodio del pódcast 'Whistleblowers' cuánto puede llegar a cobrar un árbitro por pitar en un Mundial. Según informa, el sueldo recibido por todo su trabajo durante el torneo oscila entre los 60.000 y los 70.000 dólares, lo que equivale a entre 51.000 y 61.000 euros.

Estos datos que ha revelado corresponden a lo que Clattenburg cobró por arbitrar la Eurocopa del 2016, en la que el inglés pitó 4 partidos, entre los cuales la final entre Portugal y Francia. Clattenburg precisó que la cifra es algo inferior para aquellos árbitros que no lleguen a pitar en las fases finales, pues los pagos que reciben van por partido arbitrado, y la cifra va aumentando a medida que va avanzando el torneo.

Si bien estos números son ya de hace 10 años, el árbitro declaró que la cifra no ha aumentado mucho desde entonces. "Si lo comparas con lo que reciben los jugadores, no es demasiado" dijo el colegiado inglés.

Mark Clattenburg pitará el Dortmund - Real Madrid / EFE

No es la primera vez que Clattenburg decide revelar alguna información que sorprende que salga a la luz. Ya en noviembre de 2021 declaró que pitó un polémico penalti de Pepe sobre Fernando Torres en la final de la Champions League de 2016 para compensar al Atlético de Madrid por dar como válido un gol en fuera de juego del conjunto blanco. Aquella pena máxima, no obstante, terminó estrellándose en el palo.

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Hace 7 años que Clattenburg dejó de arbitrar profesionalmente. Actualmente, es colaborador habitual en el podcast 'Whistleblowers', donde repasa la actualidad futbolística y arbitral además de contar varias anécdotas de su carrera.