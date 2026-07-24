Las claves de la gestión del éxito mundialista para los Cubarsí y Lamine: "Es importante que no pierdan la autoexigencia"

El combinado español que ha logrado el Mundial es un conjunto de jugadores que está bastante acostumbrado al éxito en su carrera deportivo y para el que ganar títulos no es una anomalía. Incluso, desde muy jóvenes, como es el caso de los Pau Cubarsí, Lamine Yamal o Gavi, que han aprendido a convivir con el éxito.

La selección española ha sido la más joven de las favoritas y la sexta de las 48 que han disputado la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, Canadá y México con 26.7 años de media. Es por ello que, tras el éxito cosechado, los jugadores deben saber gestionarlo y aprender a convivir con ello.

Niveles de gestión

Un logro de tal calibre uno debe saber llevarlo, así como asimilarlo superada la euforia y la emoción del momento. Este proceso, como nos cuenta Alba López de Figueredo, Brand Business Manager de Unisport Management School, tiene distintos niveles.

Primero, hay la parte institucional. "El club, la federación, los propios agentes o incluso la familia deben de coordinarse como un único equipo de gestión. No actuar cada uno por su cuenta, porque realmente lo que funciona es que haya un protocolo que se ha compartido, quién autoriza, con qué frecuencia y, sobre todo, quién tiene la última palabra para que no haya conflicto entre las oportunidades que le salen comerciales y el bienestar del jugador", señala López de Figueredo.

Lamine Yamal, durante la celebración en la plaza de Cibeles de la conquista del Mundial 2026 / SERGIO PEREZ / EFE

En segundo lugar, tenemos la dosificación temporal y la ventana de exposición que causa: "Hay celebraciones, hay ruedas de prensa, hay nuevos patrocinios que aparecen de la nada, hay redes sociales, pero esa ventana debe cerrarse de una forma muy deliberada. Las estructuras, por decirlo así, que gestionan bien el éxito, marcan también una fecha de vuelta a la rutina, a la vida normal y ya luego, a partir de ahí, filtra mucho más de lo que entra".

Por tercer y último nivel, tener el vestuario y los veteranos como referencia en este proceso. "Ellos ya han vivido un ciclo de fama y quizá de bajón, y son los que mejor conocen el antídoto para el desborde de sus jóvenes. Estos compañeros, más allá de la función futbolística, también dan estabilidad emocional para que esos chicos, esos jóvenes, que estén viviendo esto por primera vez, estén preparados", explica la especialista.

Además, un pilar importante para ayudar a los jóvenes a sobrellevar las consecuencias del éxito sería incorporar un 'coaching' psicológico: "Como un recurso puntual al que se acude. No solamente sea algo normal, sino que sirva de apoyo. En la NBA llevan años con psicólogos deportivos de alto rendimiento, que ya están integrados en el staff, y son ellos los que marcan los tiempos, los niveles en el caso de que ganen o pierdan".

Aspectos a trabajar

A estas edades, el logro de un éxito de tales dimensiones puede tener unos efectos en las persones que cabe trabajar para que no impacten en la forma de ser y afrontar la vida, según Alba López de Figueredo. Uno de ellos es la autoexigencia, que es importante "que no la pierdan". "Cuando de golpe todo el entorno repite que eres el mejor del mundo, es fácil que ese jugador tan joven deje de cuestionarse a sí mismo, y esa autoexigencia es la que le trajo también a conseguir ese título", indica.

El siguiente aspecto que se produce al haber ganado algo tan grendo siendo tan joven es el llamado efecto techo. "Convierten cada partido posterior en una comparación que es imposible de que ganen, porque al final la referencia ya es en la cima absoluta", apunta la experta, además de que puede tener un efecto contrario al deseado.

La importancia del entorno

Para la correcta gestión del éxito hay personas que deben ser fundamentales. Además de los profesionales, principalmente la familia, que debe estar preparada: "Yo creo que la familia tiene que estar preparada inicialmente, si puede ser, a través de las manos de un profesional".

Pau Cubarsí, durante la celebración en la plaza de Cibeles de la conquista del Mundial 2026 / SERGIO PEREZ / EFE

Asimismo, López de Figueredo aconseja apoyarse en el entorno más cercano de toda la vida: "Que se apoye en esa gente de siempre, que la forma repentina distorsiona a quien te rodea, y por eso es muy importante que los propios familiares también les ayuden a mantener cerca quienes te conocían antes de esa proyección".

Cambio brusco de vida

Jugadores jóvenes como Pau Cubarsí o Lamine Yamal hace no tanto iban al instituto y hacían vida de chico adolescente. Sin embargo, sus vidas han dado un giro muy importante en los dos últimos años hasta alcanzar las cotas actuales. "Piensan que el título ya habla por ellos. Ellos van a hacer la comparativa de lo que tienen ahora, del título que tienen ahora, a lo que no tenían antes", explica la especialista de Unisport Management School.

No obstante, de ahora hacia delante deben centrarse en gestionar adecuadamente su camino profesional y todo lo que conlleva: "Tienen que entender que ahora es el momento de que gestionen la carrera, que es tan importante como jugar bien, y que se rodeen de buenos profesionales en torno a la marca personal".

Vuelta a la rutina

Los campeones del mundo ya están disfrutando de las más que merecidas vacaciones, que se alargarán durante las próximas semanas. Para Alba López de Figueredo, son "la mejor herramienta que tienen para asimilar". "Las vacaciones sirven para celebrar, para soltar la tensión acumulada", manifiesta. Asimismo, recalca que "cuando el título deja de ser una nube y se convierte en un recuerdo, no es una presión constante".

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Tras las vacaciones, deberán regresar a la disciplina de sus respectivos clubes y a la rutina, que considera que "es súper importante que sea gradual". "Primero, recuperan el cuerpo, el sueño, con el cambio de horario, después la exigencia física normal y, al final, la exposición mediática y comercial. Si intentan asimilarlo todo de una vez, descanso, fama y mucho rendimiento, es cuando aparece el desgaste", finaliza.