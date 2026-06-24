Así está la clasificación de los mejores terceros del Mundial 2026: qué selecciones pasan y cuáles quedan eliminadas

El Mundial 2026 entra en la recta final de la fase de grupos y una de las grandes batallas se libra en la clasificación de los mejores terceros. Con el nuevo formato de 48 selecciones, no solo avanzan los dos primeros de cada grupo, sino también los ocho mejores terceros de los doce grupos en total, una vía que mantiene con vida a muchas selecciones hasta el último partido.

Y es que este nuevo escenario convierte cada gol, cada tarjeta y cada punto en un factor decisivo. En la presente edición, acabar tercero pasa de convertirse de un premio menor a una vía real para acceder a los dieciseisavos de final. Por eso, selecciones que podrían quedarse fuera en un Mundial en formatos anteriores todavía conservan opciones de seguir adelante si logran cerrar la fase de grupos con una puntuación competitiva y un buen balance goleador.

Ricardo Rodríguez y Amar Dedic, en el Suiza-Bosnia del Mundial 2026 / CRISTOPHER TORRES / EFE

La clasificación de los mejores terceros se actualiza a medida que se complete la tercera jornada de cada grupo. Algunas selecciones ya tendrán cerrada su posición, mientras que otras deberán esperar al resto de resultados para saber si su puntuación es suficiente. En una tabla tan apretada, la diferencia de goles puede acabar pesando tanto como una victoria, y los puestos de acceso a la siguiente ronda pueden cambiar de un partido a otro.

Criterios de desempate entre los mejores terceros

En primer lugar, se define la clasificación de cada grupo. Si dos o más equipos terminan igualados a puntos dentro del mismo grupo, la FIFA aplica una serie de criterios de desempate que arrancan con los resultados directos entre las selecciones implicadas: puntos obtenidos en esos partidos, diferencia de goles y goles marcados.

Si el empate se mantiene, entran en juego los datos globales de toda la fase de grupos: diferencia general de goles, número total de goles a favor y, en caso necesario, la puntuación de conducta deportiva. En este último apartado pesan las tarjetas recibidas por jugadores y miembros del cuerpo técnico, con penalizaciones por amarillas, dobles amarillas y rojas directas.

Los jugadores de Bosnia, con Bazdar al fondo, aplauden a sus seguidores al final del partido, / EFE / CRISTOPHER TORRES

Una vez establecidos los terceros clasificados de cada grupo, se ordenan los equipos en una tabla común para decidir cuáles son los ocho mejores. En esa clasificación de terceros, el primer criterio son los puntos conseguidos en la fase de grupos, seguido de la diferencia de goles, los goles marcados y el balance disciplinario.

Si dos o más selecciones siguen empatadas después de todos esos criterios, el último desempate será el ranking FIFA masculino más reciente. Por eso, en una tabla tan apretada, un gol más, una goleada encajada o incluso una tarjeta pueden acabar marcando la diferencia entre seguir vivo en el Mundial o quedar eliminado.

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Clasificación de los mejores terceros del Mundial 2026

Bosnia-Herzegovina — 4 pts (DG -1 | GF 5, GC 6) Suecia — 3 pts (DG 0 | GF 6, GC 6) Escocia — 3 pts (DG 0 | GF 1, GC 1) Croacia — 3 pts (DG -1 | GF 3, GC 4) Paraguay — 3 pts (DG -2 | GF 2, GC 4) Argelia — 3 pts (DG -2 | GF 2, GC 4) Cabo Verde — 2 pts (DG 0 | GF 2, GC 2) Bélgica — 2 pts (DG 0 | GF 1, GC 1) República Checa — 1 pt (DG -1 | GF 2, GC 3) RD Congo — 1 pt (DG -1 | GF 1, GC 2) Ecuador — 1 pt (DG -1 | GF 0, GC 1) Senegal — 0 pts (DG -3 | GF 3, GC 6)

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