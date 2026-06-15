MUNDIAL 2026
Así está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026
Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026 durante la fase de grupos y cuántos goles han marcado los aspirantes a la bota de oro
El Mundial 2026 sigue avanzando en la fase de grupos. Superado el ecuador de la primera jornada, algunas selecciones ya han dado un paso en firme para asegurar su presencia en el cuadro final de la competición intercontinental, mientra que a otras les tocará remar en las próximas jornadas para superar el primer corte.
Mientras las selecciones avanzan hacia sus respectivos objetivos, algunos jugadores libran su propia 'guerra' en la clasificación de la bota de oro. A pesar de encontrarnos en una fase muy temprana del torneo, algunos goleadores ya han comenzado a posicionarse en este prestigioso ranking.
Con la primera jornada de competición en marcha, se ha establecido un triple empate en lo más alto de la clasificación. Folarin Balogun, Yasin Ayari y Kai Havertz se apuntaron un doblete en sus respectivos partidos con Estados Unidos, Suecia y Alemania, lo que les permite empezar pisando fuerte en lo que se antoja una lucha encarnizada por el prestigioso trofeo.
Respecto a los representantes españoles, ninguno de ellos figura en la nómina de goleadores al no poder pasar del empate en el debut frente a Cabo Verde. Oyarzabal y Ferran gozaron de buenas ocasiones para apuntarse el primer tanto, pero su estreno anotador tendrá que esperar a las jornadas venideras.
¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026?
- Folarin Balogun (Estados Unidos): 2 goles
- Yasin Ayari (Suecia): 2 goles
- Kai Havertz (Alemania): 2 goles
- Alexander Isak (Suecia): 1 gol
- Amad Diallo (Costa de Marfil): 1 gol
- Crysencio Summerville (Países Bajos): 1 gol
- Vinicius Jr. (Brasil): 1 gol
- Ismal Saibari (Marruecos): 1 gol
- Jamal Musiala (Alemania): 1 gol
- Julián Quiñones (México): 1 gol
Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026 con actualizaciones al término de cada partido.
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