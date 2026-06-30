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MUNDIAL 2026

Así está la clasificación de máximos goleadores y la Bota de Oro del Mundial 2026: Haaland amenaza con dar caza a Messi

Consulta cómo queda la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026 durante la fase de grupos y cuántos goles han marcado Messi, Haaland, Mbappé, Cristiano Ronaldo y el resto de aspirantes al galardón

Haaland acecha a Messi en la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026

Haaland acecha a Messi en la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026 / EFE

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Alberto Teruel

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

El Mundial 2026 sigue adelante con la disputa de los dieciseisavos de final, y la carrera por ser el máximo goleador del torneo ha adquirido un ritmo frenético. Con apenas cuatro partidos disputados, los principales aspirantes al galardón ya han dado un paso al frente en una cita que apunta a romper varios registros históricos en materia anotadora.

La primera posición de esta prestigiosa clasificación pertenece a un Leo Messi al que no parece afectar el paso del tiempo. Con 39 años recién cumplidos, el astro argentino ya ha celebrado 6 goles en los tres primeros compromisos para situarse como máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, y se espera que pueda seguir ampliando su registro en la eliminatoria contra Cabo Verde.

Por detrás del argentino se encuentra Erling Haaland, que tras ver puerta ante Costa de Marfil eleva su contador particular hasta los 5 tantos. De este modo, el noruego estrecha el cerco sobre Messi y se desparca de Dembélé, Mbappé y Vinicius, que completan el podio provisional con 4 goles cada uno.

Mbappé, capitán de Francia

Mbappé, capitán de Francia / EFE

Más amplio aún es el grupo de jugadores que se han apuntado tres tantos, del que ningún representante español forma parte. El futbolista nacional con mejores registros hasta la fecha es Mikel Oyarzabal, que hace valer los dos puntos que se apuntó ante Arabia Saudí en la segunda jornada de la fase de grupos.

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¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026?

  1. Lionel Messi (Argentina): 6 goles
  2. Erling Haaland (Noruega): 4 goles
  3. Kylian Mbappé (Francia): 4 goles
  4. Ousmane Dembélé (Francia): 4 goles
  5. Vinicius Junior (Brasil): 4 goles
  6. Deniz Undav (Alemania): 3 goles
  7. Jonathan David (Canadá): 3 goles
  8. Matheus Cunha (Brasil): 3 goles
  9. Johan Manzambi (Suiza): 3 goles
  10. Ismael Saibari (Marruecos): 3 goles
  11. Brian Brobbey (Países Bajos): 3 goles
  12. Elijah Just (Nueva Zelanda): 3 goles
  13. Cody Gakpo (Países Bajos): 3 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026 con actualizaciones al término de cada partido.

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