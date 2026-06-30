Así está la clasificación de máximos goleadores y la Bota de Oro del Mundial 2026: Haaland amenaza con dar caza a Messi

El Mundial 2026 sigue adelante con la disputa de los dieciseisavos de final, y la carrera por ser el máximo goleador del torneo ha adquirido un ritmo frenético. Con apenas cuatro partidos disputados, los principales aspirantes al galardón ya han dado un paso al frente en una cita que apunta a romper varios registros históricos en materia anotadora.

La primera posición de esta prestigiosa clasificación pertenece a un Leo Messi al que no parece afectar el paso del tiempo. Con 39 años recién cumplidos, el astro argentino ya ha celebrado 6 goles en los tres primeros compromisos para situarse como máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, y se espera que pueda seguir ampliando su registro en la eliminatoria contra Cabo Verde.

Por detrás del argentino se encuentra Erling Haaland, que tras ver puerta ante Costa de Marfil eleva su contador particular hasta los 5 tantos. De este modo, el noruego estrecha el cerco sobre Messi y se desparca de Dembélé, Mbappé y Vinicius, que completan el podio provisional con 4 goles cada uno.

Mbappé, capitán de Francia / EFE

Más amplio aún es el grupo de jugadores que se han apuntado tres tantos, del que ningún representante español forma parte. El futbolista nacional con mejores registros hasta la fecha es Mikel Oyarzabal, que hace valer los dos puntos que se apuntó ante Arabia Saudí en la segunda jornada de la fase de grupos.

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¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026?

Lionel Messi (Argentina): 6 goles Erling Haaland (Noruega): 4 goles Kylian Mbappé (Francia): 4 goles Ousmane Dembélé (Francia): 4 goles Vinicius Junior (Brasil): 4 goles Deniz Undav (Alemania): 3 goles Jonathan David (Canadá): 3 goles Matheus Cunha (Brasil): 3 goles Johan Manzambi (Suiza): 3 goles Ismael Saibari (Marruecos): 3 goles Brian Brobbey (Países Bajos): 3 goles Elijah Just (Nueva Zelanda): 3 goles Cody Gakpo (Países Bajos): 3 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026 con actualizaciones al término de cada partido.