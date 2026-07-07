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MUNDIAL 2026

Así está la clasificación de máximos goleadores y la Bota de Oro del Mundial 2026: Messi pone tierra de por medio con Mbappé y Haaland

Consulta cómo queda la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026 durante la fase de grupos y cuántos goles han marcado Messi, Haaland, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Mikel Oyarzabal y el resto de aspirantes al galardón

Leo Messi, pichichi del Mundial 2026

Leo Messi, pichichi del Mundial 2026 / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

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Alberto Teruel

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

El Mundial 2026 encara la recta final de los octavos de final, y la carrera por ser el máximo goleador del torneo está siendo una de las más frenéticas que se recuerdan. A la espera de la disputa de la totalidad de las eliminatorias, algunos de los principales aspirantes al galardón ya han dado un paso al frente en una cita que apunta a romper varios registros históricos en materia anotadora.

En la primera posición de esta prestigiosa clasificación figura el eterno Leo Messi, que a sus 39 años sigue demostrando que la edad es sólo un número para él. El astro argentino, que además es el máximo goleador de la historia de los mundiales, ya se ha apuntado 8 tantos en la presente edición de la cita mundialista, y tiene muchos números de seguir pulverizando todos los registros goleadores del torneo.

Un escalón por debajo se encuentran Erling Haaland y Kylian Mbappé, ambos con 7 tantos. Noruego y francés tendrán la oportunidad de seguir ampliando sus registros en cuartos, dónde sus selecciones se enfrentarán a Marruecos y a Inglaterra respectivamente. Por detrás aparece Harry Kane, que amplió su contador particular hasta los 6 tantos después del penalti transformado contra México.

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Los goles de Kane desatan la locura en Londres / Atlas News

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026?

  1. Lionel Messi (Argentina): 8 goles
  2. Kylian Mbappé (Francia): 7 goles
  3. Erling Haaland (Noruega): 7 goles
  4. Harry Kane (Inglaterra): 6 goles
  5. Ousmane Dembélé (Francia): 4 goles
  6. Jude Bellingham (Inglaterra): 4 goles
  7. Mikel Oyarzabal (España): 4 goles
  8. Vinicius Junior (Brasil): 4 goles
  9. Quiñones (México): 4 goles
  10. Deniz Undav (Alemania): 3 goles
  11. Jonathan David (Canadá): 3 goles
  12. Matheus Cunha (Brasil): 3 goles
  13. Johan Manzambi (Suiza): 3 goles
  14. Ismael Saibari (Marruecos): 3 goles
  15. Brian Brobbey (Países Bajos): 3 goles
  16. Elijah Just (Nueva Zelanda): 3 goles
  17. Cody Gakpo (Países Bajos): 3 goles
  18. Balogun (Estados Unidos): 3 goles
  19. Cristiano Ronaldo (Portugal): 3 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026 con actualizaciones al término de cada partido.

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