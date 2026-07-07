MUNDIAL 2026
Así está la clasificación de máximos goleadores y la Bota de Oro del Mundial 2026: Messi pone tierra de por medio con Mbappé y Haaland
Consulta cómo queda la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026 durante la fase de grupos y cuántos goles han marcado Messi, Haaland, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Mikel Oyarzabal y el resto de aspirantes al galardón
El Mundial 2026 encara la recta final de los octavos de final, y la carrera por ser el máximo goleador del torneo está siendo una de las más frenéticas que se recuerdan. A la espera de la disputa de la totalidad de las eliminatorias, algunos de los principales aspirantes al galardón ya han dado un paso al frente en una cita que apunta a romper varios registros históricos en materia anotadora.
En la primera posición de esta prestigiosa clasificación figura el eterno Leo Messi, que a sus 39 años sigue demostrando que la edad es sólo un número para él. El astro argentino, que además es el máximo goleador de la historia de los mundiales, ya se ha apuntado 8 tantos en la presente edición de la cita mundialista, y tiene muchos números de seguir pulverizando todos los registros goleadores del torneo.
Un escalón por debajo se encuentran Erling Haaland y Kylian Mbappé, ambos con 7 tantos. Noruego y francés tendrán la oportunidad de seguir ampliando sus registros en cuartos, dónde sus selecciones se enfrentarán a Marruecos y a Inglaterra respectivamente. Por detrás aparece Harry Kane, que amplió su contador particular hasta los 6 tantos después del penalti transformado contra México.
¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026?
- Lionel Messi (Argentina): 8 goles
- Kylian Mbappé (Francia): 7 goles
- Erling Haaland (Noruega): 7 goles
- Harry Kane (Inglaterra): 6 goles
- Ousmane Dembélé (Francia): 4 goles
- Jude Bellingham (Inglaterra): 4 goles
- Mikel Oyarzabal (España): 4 goles
- Vinicius Junior (Brasil): 4 goles
- Quiñones (México): 4 goles
- Deniz Undav (Alemania): 3 goles
- Jonathan David (Canadá): 3 goles
- Matheus Cunha (Brasil): 3 goles
- Johan Manzambi (Suiza): 3 goles
- Ismael Saibari (Marruecos): 3 goles
- Brian Brobbey (Países Bajos): 3 goles
- Elijah Just (Nueva Zelanda): 3 goles
- Cody Gakpo (Países Bajos): 3 goles
- Balogun (Estados Unidos): 3 goles
- Cristiano Ronaldo (Portugal): 3 goles
Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026 con actualizaciones al término de cada partido.
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