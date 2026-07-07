Así está la clasificación de máximos goleadores y la Bota de Oro del Mundial 2026: Messi pone tierra de por medio con Mbappé y Haaland

El Mundial 2026 encara la recta final de los octavos de final, y la carrera por ser el máximo goleador del torneo está siendo una de las más frenéticas que se recuerdan. A la espera de la disputa de la totalidad de las eliminatorias, algunos de los principales aspirantes al galardón ya han dado un paso al frente en una cita que apunta a romper varios registros históricos en materia anotadora.

En la primera posición de esta prestigiosa clasificación figura el eterno Leo Messi, que a sus 39 años sigue demostrando que la edad es sólo un número para él. El astro argentino, que además es el máximo goleador de la historia de los mundiales, ya se ha apuntado 8 tantos en la presente edición de la cita mundialista, y tiene muchos números de seguir pulverizando todos los registros goleadores del torneo.

Un escalón por debajo se encuentran Erling Haaland y Kylian Mbappé, ambos con 7 tantos. Noruego y francés tendrán la oportunidad de seguir ampliando sus registros en cuartos, dónde sus selecciones se enfrentarán a Marruecos y a Inglaterra respectivamente. Por detrás aparece Harry Kane, que amplió su contador particular hasta los 6 tantos después del penalti transformado contra México.

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¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026?

Lionel Messi (Argentina): 8 goles Kylian Mbappé (Francia): 7 goles Erling Haaland (Noruega): 7 goles Harry Kane (Inglaterra): 6 goles Ousmane Dembélé (Francia): 4 goles Jude Bellingham (Inglaterra): 4 goles Mikel Oyarzabal (España): 4 goles Vinicius Junior (Brasil): 4 goles Quiñones (México): 4 goles Deniz Undav (Alemania): 3 goles Jonathan David (Canadá): 3 goles Matheus Cunha (Brasil): 3 goles Johan Manzambi (Suiza): 3 goles Ismael Saibari (Marruecos): 3 goles Brian Brobbey (Países Bajos): 3 goles Elijah Just (Nueva Zelanda): 3 goles Cody Gakpo (Países Bajos): 3 goles Balogun (Estados Unidos): 3 goles Cristiano Ronaldo (Portugal): 3 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026 con actualizaciones al término de cada partido.