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MUNDIAL 2026

Así está la clasificación de máximos goleadores y la Bota de Oro del Mundial 2026: Messi puede superar a Mbappé

Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026 durante las semifinales y cuántos goles han marcado Messi, Haaland, Mbappé, Mikel Oyarzabal y el resto de aspirantes al galardón

Leo Messi puede ser líder en solitario en la Bota de Oro del Mundial 2026

Leo Messi puede ser líder en solitario en la Bota de Oro del Mundial 2026 / EFE

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Alberto Teruel

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

El Mundial 2026 da paso a su fase más decisiva. Con la final del próximo 19 de julio a la vuelta de la esquina, los grandes goleadores apuran sus últimas opciones de llevarse la Bota de Oro de una cita que ha roto varios registros históricos en materia anotadora.

A diferencia de las eliminatorias anteriores, las semifinales han abierto el telón con un empate en lo más alto de la clasificación de máximos goleadores entre Kylian Mbappé y Leo Messi. Tanto francés como argentino se fueron de vació en semifinales, pero ambos disponen de un último cartucho para mejorar su registro de 8 goles.

Un escalón por debajo aparece Erling Haaland, que con la eliminación de Noruega se despidió de toda opción de igualar los registros de los dos monstruos del gol. El delantero del Manchester City, eso sí, sella su primera en una Copa del Mundo con la cabeza bien alta después de apuntarse 7 tantos.

Erling Haaland, ante Inglaterra

Erling Haaland, ante Inglaterra / EFE

A la caza de Haaland emergen los dos grandes responsables de que Inglaterra haya alcanzado las semifinales: Jude Bellingham y Harry Kane. A pesar de quedar sin opciones de disputar la final tras ceder ante Argentina, ambos futbolistas tendrán la oportunidad de mejorar sus registros en el partido por el tercer y cuarto puesto.

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Jude Bellingham celebra el primero de sus dos goles contra Noruega / EFE

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026?

  1. Lionel Messi (Argentina): 8 goles
  2. Kylian Mbappé (Francia): 8 goles
  3. Erling Haaland (Noruega): 7 goles
  4. Harry Kane (Inglaterra): 6 goles
  5. Jude Bellingham (Inglaterra): 6 goles
  6. Mikel Oyarzabal (España): 5 goles
  7. Ousmane Dembélé (Francia): 5 goles
  8. Vinicius Junior (Brasil): 4 goles
  9. Quiñones (México): 4 goles
  10. Ismaïla Sarr (Senegal): 4 goles

Cada partido, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026 con actualizaciones al término de cada encuentro.

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