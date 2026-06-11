Así está la clasificación del Grupo A en el Mundial 2026: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

El Mundial 2026 ya está en marcha y el Grupo A es el encargado de abrir el torneo. México, una de las tres selecciones anfitrionas, comparte grupo con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa en una fase inicial que promete máxima igualdad durante las tres jornadas disputadas.

Debido a su condición de anfitrión, todas las miradas estarán puestas en México, que además de jugar en casa ha tenido la responsabilidad de inaugurar el Mundial ante su afición. El combinado dirigido por Javier Aguirre buscará aprovechar el factor local para avanzar a las rondas eliminatorias y mejorar sus actuaciones de las últimas ediciones mundialistas.

El México - Sudáfrica inaugura el Mundial 2026 / Sashenka Gutiérrez

Comparte grupo con Sudáfrica, que regresa a una Copa del Mundo tras varios años de ausencia con la intención de convertirse en una de las revelaciones del torneo. La selección africana llega tras una sólida fase de clasificación y confía en competir de tú a tú con los favoritos del grupo para pelear por una plaza en las eliminatorias.

No habrá que perder de vista a Corea del Sur, que vuelve a presentarse como uno de los equipos más fiables del continente asiático. Los surcoreanos encadenan una larga trayectoria de participaciones mundialistas y afrontan el campeonato después de completar una fase de clasificación prácticamente impecable, consolidándose como uno de los candidatos a luchar por las dos primeras posiciones.

Por su parte, República Checa regresa a la élite mundial tras superar un exigente camino clasificatorio. La selección europea intentará recuperar el protagonismo histórico de una nación que llegó a disputar dos finales mundialistas cuando competía bajo la denominación de Checoslovaquia y que vuelve a soñar con realizar un papel destacado en el escenario más importante del fútbol internacional.

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Así está la clasificación del Grupo A del Mundial 2026

Los dos primeros clasificados del Grupo A obtendrán de forma directa el billete para los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Además, el tercer clasificado también podría avanzar de ronda si logra situarse entre los mejores terceros de la fase de grupos, dependiendo de los resultados que se produzcan en el resto de grupos del campeonato.