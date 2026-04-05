Más de cinco millones en costes: los números de la campaña de LEGO con Messi, Cristiano, Vinicius y Mbappé

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez más cerca, LEGO ha decidido lanzar un anuncio histórico que conecta pasado y presente, evocando aquellas campañas icónicas que marcaron una era en el mundo del fútbol. La marca de juguetes decidió reunir algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial en una producción que recuerda a los grandes clásicos del género.

El reciente anuncio de LEGO ha reunido a Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. Pese a que el anuncio se ha hecho con dobles, el impacto ha ido notorio en las redes sociales: 218 millones de visualizaciones.

Más de 5 millones entre Leo y Cristiano

El dato que más ha sorprendido es el coste estimado de un solo post de Instagram de cada jugador para promocionar la marca LEGO. Cristiano Ronaldo lidera con aproximadamente 3 millones de euros por publicación, seguido por Lionel Messi con 2,25 millones. Más atrás aparecen Kylian Mbappé con 740.000 euros y Vinícius Jr. con 280.000. En total, una simple acción conjunta en redes superaría los 6 millones de euros.

Más allá de las cifras, la campaña destaca por su enfoque, recordando a anuncios de Nike como “Secret Tournament” o “Write the Future”. En estas producciones, varias estrellas compartían protagonismo en relatos épicos que trascendían el deporte, algo que LEGO ha sabido reinterpretar con su propio estilo creativo.

La campaña también llega en un momento estratégico, con la proximidad del Mundial, lo que refuerza su impacto global. LEGO ha presentado además un set especial del trofeo oficial, construido por los propios jugadores en el anuncio, dejando abierta la posibilidad de nuevas colaboraciones.

Cada figura ha sido diseñada con gran nivel de detalle, incorporando elementos que representan la identidad de cada futbolista. Desde los colores de sus selecciones hasta sus dorsales y momentos icónicos, los sets buscan capturar la esencia individual de cada estrella dentro de un formato coleccionable.