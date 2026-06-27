Los cinco delanteros que han derribado la puerta en el Mundial: al margen de Messi y Mbappé

El Mundial es un escaparate perfecto para descubrir nuevos talentos. Futbolistas, a menudo, desconocidos, que pertenecen a equipos no tan mediáticos, clubes que se escapan al conocimiento del aficionado común. Con todos los ojos puestos en el torneo que se está disputando, los jugadores aprovechan la atención para sacar lo mejor de sí ante el mundo futbolístico. No hablamos de estrellas consagradas como Messi, Vinicius, Haaland o Mbappé, a los que se le presupone ese aura, sino de figuras emergentes que están brillando en este campeonato.

Repasamos en SPORT algunos de los delanteros que se están luciendo en esta primera frase del Mundial, despertando el interés del público y de algún que otro secretario técnico.

Brian Brobbey (Países Bajos)

Hacerse un hueco en la 'Oranje' no es tarea sencilla. Países Bajos, siempre candidata, lucha contra su maldición mundialista con un '9' atípico, alejado de las referencias históricas de la selección neerlandesa. Más cerca de Hasselbaink que de Van Basten o Bergkamp, Brian Brobbey es un portento, un delantero fajador que vive en el área y sobrevive sin estridencias fuera de ella.

El delantero del Sunderland se mueve en espacios cortos en la zona de castigo, siempre bien posicionado para cazar cualquier rechace, cualquier balón muerto. Así finiquitó a Suecia, con un doblete exprés sin alardes ni florituras tras reciclar dos centros laterales. Ronald Koeman confía ciegamente en un futbolista al que hizo debutar como internacional y al que está dando galones debido a su esfuerzo y trabajo colectivo.

Brian Brobbey, en una acción del Países Bajos-Suecia / EFE

Folarin Balogun (Estados Unidos)

Folarin Balogun se convirtió en el primer gran protagonista del Mundial al firmar un doblete en la contundente victoria de Estados Unidos sobre Paraguay. El delantero del Mónaco exhibió todas las cualidades que lo han convertido en una de las irrupciones más prometedoras del fútbol internacional: potencia, físico, velocidad y un cambio de ritmo devastador.

Tras destacar esta temporada en la Ligue 1, Balogun afronta la Copa del Mundo como una oportunidad inmejorable para dar el salto definitivo en su carrera. Si mantiene este nivel, el escaparate mundialista puede terminar de consagrarlo entre los delanteros más cotizados del panorama europeo.

Balogun anotó dos goles contra Paraguay / Omar Alonso

Johan Manzambi (Suiza)

Si Suiza está en dieciseisavos es gracias, en gran medida, a Johan Manzambi. Revulsivo en las dos primeras jornadas de la 'Nati', Murat Yakin se rindió a la actuación de su pupilo tras anotar dos goles a Qatar. En la última jornada del grupo, contra Canadá, el delantero del Friburgo volvió a mojar y repartió una asistencia en el 1-0 de Rubén Vargas.

A sus 20 años, Manzambi se está consagrando en este Mundial tras una temporada irregular en la Bundesliga, donde una sanción de tres partidos por "juego violento" tras una dura entrada sobre un rival le acabó pasando factura. Aun así, el Friburgo firmó una brillante campaña, especialmente en la Europa League en la que fueron finalistas, practicando un fútbol vertical y desinhibido de cara a portería.

Manzambi, la sensación de Suiza / EFE

Rayan (Brasil)

Rayan fue la apuesta de Carlo Ancelotti para cubrir la lesión de Raphinha. El joven brasileño, incorporado al Bournemouth durante el pasado mercado invernal tras despuntar en el Vasco da Gama, respondió con creces a la confianza del técnico. Fue uno de los grandes protagonistas en la contundente victoria por 0-3 frente a Escocia, un triunfo que permitió a la 'Canarinha' cerrar la fase de grupos como líder del Grupo C, por delante de Marruecos gracias a la diferencia de goles.

Con apenas 19 años, Rayan ya había sustituido al azulgrana ante Haití y volvió a aprovechar la oportunidad. Firmó la asistencia del primer tanto de Vinícius Jr. y estuvo muy cerca de estrenarse como goleador antes del descanso.

Rayan jugó a un gran nivel en el Escocia-Brasil / Rafael Ribeiro/CBF

Hamza Abdelkarim (Egipto)

El futuro de Hamza Abdelkarim es, como poco, prometedor. Y eso lo saben bien en el Barça, que ha decidido ejecutar su opción de compra por 1,5 millones de euros después de que el joven delantero destacara con el Juvenil azulgrana y comenzara a sumar minutos en el Mundial.

Para Egipto, Hamza ya es una realidad. Prueba de ello es la confianza que ha recibido por parte del seleccionador, participando en dos encuentros de este Mundial. Aunque todavía no se ha estrenado como goleador, ya ha dejado muestras de su enorme calidad técnica, su personalidad sobre el terreno de juego y un físico que invita al optimismo de cara al futuro.