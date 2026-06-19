El chip del balón Trionda desvela los tiros más potentes del Mundial

La tecnología Connected Ball, integrada en el adidas Trionda, balón oficial del Mundial de la FIFA 2026, ha empezado a hablar. Y lo hace con números. El chip instalado en el interior del balón capturó en tiempo real la velocidad y distancia de cada disparo de la jornada inaugural, y los datos dejan ya un primer protagonista inesperado: Emam Ashour.

El centrocampista egipcio anotó ante Bélgica el gol más rápido del torneo hasta el momento, con un disparo que alcanzó los 123,4 km/h. Ni Harry Kane (121,6 km/h ante Croacia) ni Kylian Mbappé (121,2 km/h ante Senegal) pudieron arrebatarle el trono de la velocidad.

Top 5 goles más rápidos

Ashour (Bélgica-Egipto) – 123,4 km/h Kane (Inglaterra-Croacia) – 121,6 km/h Mbappé (Francia-Senegal) – 121,2 km/h Mbaye (Francia-Senegal) – 121,2 km/h Baturina (Inglaterra-Croacia) – 120,0 km/h

Mbappé manda en la distancia

Si en velocidad Ashour se llevó el golpe de efecto, en distancia no hay color: Mbappé firmó el gol más lejano de la jornada, con un remate desde 28 metros ante Senegal. Le siguen Metcalfe (Australia-Turquía, 23,4 m), Ayari (Suecia-Túnez, 22,7 m), Saibari (Brasil-Marruecos, 22,6 m) y de nuevo Ayari (22,2 m).

Top 5 goles desde mayor distancia

Mbappé (Francia-Senegal) – 28,0 m Metcalfe (Australia-Turquía) – 23,4 m Ayari (Suecia-Túnez) – 22,7 m Saibari (Brasil-Marruecos) – 22,6 m Ayari (Suecia-Túnez) – 22,2 m

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El Trionda, gracias a su tecnología Connected Ball, ofrece por primera vez datos cuantificables del rendimiento sobre el césped en tiempo real. Y solo ha sido la primera jornada.