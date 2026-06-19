MUNDIAL 2026
El chip del balón Trionda desvela los tiros más potentes del Mundial
El egipcio Emam Ashour firma el disparo más rápido de la primera jornada con 123,4 km/h, mientras que Mbappé impone su ley en la distancia con un golazo desde 28 metros
La tecnología Connected Ball, integrada en el adidas Trionda, balón oficial del Mundial de la FIFA 2026, ha empezado a hablar. Y lo hace con números. El chip instalado en el interior del balón capturó en tiempo real la velocidad y distancia de cada disparo de la jornada inaugural, y los datos dejan ya un primer protagonista inesperado: Emam Ashour.
El centrocampista egipcio anotó ante Bélgica el gol más rápido del torneo hasta el momento, con un disparo que alcanzó los 123,4 km/h. Ni Harry Kane (121,6 km/h ante Croacia) ni Kylian Mbappé (121,2 km/h ante Senegal) pudieron arrebatarle el trono de la velocidad.
Top 5 goles más rápidos
- Ashour (Bélgica-Egipto) – 123,4 km/h
- Kane (Inglaterra-Croacia) – 121,6 km/h
- Mbappé (Francia-Senegal) – 121,2 km/h
- Mbaye (Francia-Senegal) – 121,2 km/h
- Baturina (Inglaterra-Croacia) – 120,0 km/h
Mbappé manda en la distancia
Si en velocidad Ashour se llevó el golpe de efecto, en distancia no hay color: Mbappé firmó el gol más lejano de la jornada, con un remate desde 28 metros ante Senegal. Le siguen Metcalfe (Australia-Turquía, 23,4 m), Ayari (Suecia-Túnez, 22,7 m), Saibari (Brasil-Marruecos, 22,6 m) y de nuevo Ayari (22,2 m).
Top 5 goles desde mayor distancia
- Mbappé (Francia-Senegal) – 28,0 m
- Metcalfe (Australia-Turquía) – 23,4 m
- Ayari (Suecia-Túnez) – 22,7 m
- Saibari (Brasil-Marruecos) – 22,6 m
- Ayari (Suecia-Túnez) – 22,2 m
El Trionda, gracias a su tecnología Connected Ball, ofrece por primera vez datos cuantificables del rendimiento sobre el césped en tiempo real. Y solo ha sido la primera jornada.
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