China 2002: el milagro de Milutinovic que se quedó en nada

En el otoño de 2001, mientras gran parte del planeta fútbol miraba hacia las grandes potencias de siempre, un país de más de mil millones de habitantes se preparaba para vivir algo que parecía imposible. China, nación obsesionada con crecer en todos los ámbitos, estaba a punto de conquistar el último territorio que aún se le resistía: el Mundial de fútbol.

Durante décadas, la selección china había perseguido un sueño que siempre terminaba escapándose entre los dedos. Pero aquella generación tenía algo diferente. En el banquillo estaba la leyenda Bora Milutinovic, especialista en milagros. No era una reputación ganada por casualidad. Ya había llevado a México, Costa Rica, Estados Unidos y Nigeria a una Copa del Mundo. Ahora tenía una nueva misión.

Roberto Carlos disputa una pelota con Li Xiaopeng (2002) / EFE

El 7 de octubre de 2001, la ciudad de Shenyang se convirtió en el centro del universo futbolístico chino. El rival era Omán. La recompensa, histórica. El 1-0 de Yu Genwei bastó para que los suyos se llevaran la victoria y, con ella, el primer billete de su historia para una Copa del Mundo.

Y no de cualquier manera. Lo había logrado con dos jornadas de antelación, algo impensable para una selección que durante años había vivido frustraciones y decepciones. En aquel momento nadie pensaba en rivales ni en dificultades. Lo único importante era que el sueño se había hecho realidad.

Meses después llegó el gran escenario, justo en su continente: el Mundial de Corea y Japón 2002. Para millones de chinos era la primera vez que veían a su selección entre las mejores del planeta. El sorteo, sin embargo, no fue amable. Brasil, Turquía y Costa Rica esperaban en el Grupo C.

El debut fue ante la poderosa Brasil de Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho. El resultado, un contundente 4-0, reflejó la enorme diferencia entre ambos equipos. Y en el recuerdo quedaron, aunque no como quisieran: Roberto Carlos marcó un memorable gol con su zurda que siempre viene a las conversaciones cuando se rememoran las mejores dianas en Copas del Mundo.

Después llegó Costa Rica. Los chinos necesitaban un resultado positivo para mantener vivas sus opciones, pero cayeron por 2-0. El sueño de avanzar a la siguiente ronda se desvanecía rápidamente.

Quedaba un último partido, frente a Turquía. Era la oportunidad de despedirse con orgullo y, quizá, marcar el primer gol mundialista de su historia. Sin embargo, los turcos se impusieron por 3-0. El balance final fue duro: tres derrotas, cero puntos, ningún gol a favor y nueve en contra.

Las estadísticas parecían crueles. Pero la historia de aquella selección no se mide únicamente con números. Para millones de aficionados, aquellos futbolistas habían logrado demostrar que China también podía sentarse en la mesa del fútbol mundial.

Jugadores como Sun Jihai, Hao Haidong y Fan Zhiyi se convirtieron en referentes de una generación que abrió una puerta que hasta entonces había permanecido cerrada. Y Bora Milutinović volvió a confirmar su leyenda al conseguir su quinta clasificación mundialista con cinco selecciones distintas.

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Han pasado más de dos décadas desde entonces. China no ha vuelto a clasificarse para una Copa del Mundo. Aquella aventura fue, al mismo tiempo, debut y despedida. Un viaje breve, apenas tres partidos, pero suficiente para dejar una huella imborrable.