Cherki da la cara para Francia: "La decepción es inmensa"

Francia se quedó a las puertas de su tercera final mundislista consecutiva. Se cruzó con España, una selección fue superior a 'Les Bleus' en la semifinal del Mundial 2026 y se impuso al conjunto de Didier Deschamps con goles de Mikel Oyarzabal, de penalti, y de Pedro Porro.

Tras el partido, la decepción en las caras de los jugadores galos era evidente. "No sé si nos faltaron soluciones o ganas. Hoy, ellos recuperaron la posesión con más facilidad que nosotros. Si hubiéramos recuperado más balones, les habríamos hecho más daño", dijo Rayan Cherki tras el choque en la zona mixta.

"Lo teníamos todo para llegar a la final. Todos los equipos nos tenían miedo y lo sabíamos. Es único equipo que nos ha ganado hoy es nosotros mismos", agregó.

"En el descanso, el entrenador nos dijo que quedaban 50 minutos y que tendríamos ocasiones. Dijimos que el segundo gol del partido sería importante. Si lo marcábamos nosotros, les sería difícil resistir. Pero no fue así. La decepción es enorme", añadió el jugador el Manchester City. "Sabíamos que su principal fortaleza era jugar a un ritmo lento. A veces, deberíamos haber hecho lo mismo. Fue más complicado de lo que pensábamos. Intenté impulsar la remontada. No creo que haya sido falta de ganas. Fueron mejores que nosotros tácticamente, mejor posicionados. Intentamos solucionar esos problemas. Hemos estado en las semifinales del Mundial; todo se reduce a los detalles."

Más tarde, el BeIN Sports, afirmó que los españoles "fueron mejores en todos los aspectos del juego. Lo deseaban más que nosotros. Estoy convencido de que somos un mejor equipo, pero esta tarde fueron superiores. No ejercieron una presión excesiva, no fue una presión en todo el campo, hubo tiempo para jugar. Quizás no supimos controlar nuestras emociones."

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Sobre el partido por el tercer puesto, Cherki dijo que "ahora mismo necesitamos asimilarlo. Es muy duro porque cuando ves la pasión a nuestro alrededor y a toda la gente reunida detrás de la bandera, es desgarrador. Y hablando de la bandera, quiero agradecer al pueblo francés que nos apoyó."