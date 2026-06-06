Cherki calienta el Mundial: "Francia va a aplastar a todo el mundo"

Francia impone respeto. Y no es para menos. El combinado dirigido por Didier Deschamps fue finalista en Qatar 2022 y campeón en Rusia 2018, y quiere volver a dar 'guerra' en la edición mundialista de 2026. Nadie pone en duda que es una de las grandes favoritas para ganar el Mundial.

El pinchazo ante Costa de Marfil en el amistoso preparatorio es anecdótico. España, por ejemplo, empató ante Irak en un partido extremadamente plano (1-1). No se pueden sacar conclusiones de encuentros de este calibre.

Costa de Marfil remontó ante Francia y Koundé quedó algo señalado / Europa Press

La confianza en la escuadra gala es total. Tanto, que las palabras de Rayan Cherki sobre las posibilidades de su equipo han escocido a algunos participantes. Según algunos medios franceses, tampoco habrían gustado a Didier Deschamps, quien le habría dado un tirón de orejas.

No vamos al Mundial como favoritos, sino a aplastar a todo el mundo Rayan Cherki — Jugador de Francia

El futbolista del Manchester City, que marcó ante Costa de Marfil, lanzó un mensaje contundente en una entrevista con TF1: “No vamos al Mundial como favoritos, sino a aplastar a todo el mundo”, afirmó Cherki, después de que Francia pusiera fin a una racha de 364 días sin perder.

“Personalmente, fue una actuación normal, sobre todo para recuperar sensaciones. Hemos trabajado mucho en Clairefontaine y hay algo de cansancio, pero el objetivo es llegar en buena forma al 16 de junio. Estos amistosos son un complemento. En la primera parte tuvimos la posesión y generamos ocasiones”, explicó, pensando ya en el debut mundialista frente a Senegal.

La derrota también fue valorada por Deschamps, quien la calificó como “una alerta”. Además, el resultado le costó a Francia el liderato del ranking FIFA, aunque dentro del vestuario no parece haber preocupación excesiva.

La conexión con Olise

Cherki también destacó su conexión sobre el césped con Michael Olise, una de las piezas más prometedoras del combinado francés. “Con Michael nos entendemos sin necesidad de hablar. Si él se mete por dentro, yo intento no ocupar el mismo espacio. Es una lectura del juego que compartimos. Es maravilloso jugar a su lado. Tenemos una unión de grupo extraordinaria”, señaló.

Francia todavía disputará un último amistoso antes del Mundial. Será el lunes 8 de junio ante Irlanda del Norte. La expectativa es que jugadores como William Saliba, Ousmane Dembélé y Désiré Doué, reservados en el último encuentro, puedan tener minutos en esa cita para llegar al cien por cien al debut, el martes 16 de junio ante Senegal (21:00, hora española).