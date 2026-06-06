MUNDIAL 2026
Cherki calienta el Mundial: "Francia va a aplastar a todo el mundo"
El combinado francés, subcampeón en Qatar 2022 y campeón en Rusia 2018, aspira a repetir título en 2026 con un mensaje contundente de uno de sus 'magos'
Francia impone respeto. Y no es para menos. El combinado dirigido por Didier Deschamps fue finalista en Qatar 2022 y campeón en Rusia 2018, y quiere volver a dar 'guerra' en la edición mundialista de 2026. Nadie pone en duda que es una de las grandes favoritas para ganar el Mundial.
El pinchazo ante Costa de Marfil en el amistoso preparatorio es anecdótico. España, por ejemplo, empató ante Irak en un partido extremadamente plano (1-1). No se pueden sacar conclusiones de encuentros de este calibre.
La confianza en la escuadra gala es total. Tanto, que las palabras de Rayan Cherki sobre las posibilidades de su equipo han escocido a algunos participantes. Según algunos medios franceses, tampoco habrían gustado a Didier Deschamps, quien le habría dado un tirón de orejas.
No vamos al Mundial como favoritos, sino a aplastar a todo el mundo
El futbolista del Manchester City, que marcó ante Costa de Marfil, lanzó un mensaje contundente en una entrevista con TF1: “No vamos al Mundial como favoritos, sino a aplastar a todo el mundo”, afirmó Cherki, después de que Francia pusiera fin a una racha de 364 días sin perder.
“Personalmente, fue una actuación normal, sobre todo para recuperar sensaciones. Hemos trabajado mucho en Clairefontaine y hay algo de cansancio, pero el objetivo es llegar en buena forma al 16 de junio. Estos amistosos son un complemento. En la primera parte tuvimos la posesión y generamos ocasiones”, explicó, pensando ya en el debut mundialista frente a Senegal.
La derrota también fue valorada por Deschamps, quien la calificó como “una alerta”. Además, el resultado le costó a Francia el liderato del ranking FIFA, aunque dentro del vestuario no parece haber preocupación excesiva.
La conexión con Olise
Cherki también destacó su conexión sobre el césped con Michael Olise, una de las piezas más prometedoras del combinado francés. “Con Michael nos entendemos sin necesidad de hablar. Si él se mete por dentro, yo intento no ocupar el mismo espacio. Es una lectura del juego que compartimos. Es maravilloso jugar a su lado. Tenemos una unión de grupo extraordinaria”, señaló.
Francia todavía disputará un último amistoso antes del Mundial. Será el lunes 8 de junio ante Irlanda del Norte. La expectativa es que jugadores como William Saliba, Ousmane Dembélé y Désiré Doué, reservados en el último encuentro, puedan tener minutos en esa cita para llegar al cien por cien al debut, el martes 16 de junio ante Senegal (21:00, hora española).
- El Barça no ha descartado el fichaje de un central
- Florentino Pérez hará una oferta de 150 millones de euros por Olise
- Victor Osimhen, ofrecido a un Barça que solo tiene ojos para Julián
- Juanma Castaño alucina con Florentino y desvela qué jugador podría ser: 'No hay ningún acuerdo que garantice su fichaje
- Jordi Alba señala al jugador del Real Madrid que más le hizo sufrir: 'No solo atacaba, también defendía muchísimo
- Las dudas del Barça en el fichaje del 9: Julián Álvarez o Kane
- La postura del PSG con Joao Neves y Vitinha
- La bomba de Florentino incluye tres nombres: Vitinha, Neves y Olise