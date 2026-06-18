Cesc Fàbregas sabía cosas: Martin Baturina, impacto mundial

Cesc Fàbregas (Arenys de Mar, 1987) tenía un plan. Sólo un genio como él sería capaz de situar a la ciudad mundialmente aclamada por su lago en el mapa futbolístico. El Como 1907 volvía a la máxima categoría del fútbol italiano más de dos décadas después y Cesc, ambicioso como el que más, no se marcaba la permanencia como objetivo, sino dejar huella en la competición.

Quería construir un equipo de autor y apostó por una fórmula que, con el transcurso de los meses, le daría tremendo rédito: un cóctel de jugadores experimentados que aportasen liderazgo y diamantes en bruto por pulir.

Con talentos como Jacobo Ramón, Álex Valle, Máximo Perrone, Martin Baturina, Jesús Rodríguez, Assane Diao o, la joya de la corona, Nico Paz, y futbolistas consolidados en la élite como son los casos de Alberto Moreno, Diego Carlos, Anastasos Douvikas, Álvaro Morata o el exculé Sergi Roberto, el Como logró convertirse en un equipo con una identidad propia y que da gusto ver jugar al fútbol.

El plan dio sus frutos y el conjunto lombardo competirá en la próxima edición de la Champions League. Hoy, sin embargo, tenemos que hablar de Martin Baturina. La ocasión lo merece.

Recuerden su nombre

Croacia cayó en su debut frente a una interesante Inglaterra. La nota positiva de los balcánicos fue, sin lugar a dudas, el futbolista del Como 1907. Resolvió un contraataque con un derechazo cruzado - imposible para Pickford - para situar el 1-1 momentáneo en el marcador.

Su irrupción, sin embargo, no es una sorpresa para los seguidores del Calcio ni para el propio Cesc Fàbregas. Esta temporada ha disputado un total de 34 partidos con el Como y firmó 12 contribuciones de gol (ocho goles y cuatro asistencias).

El croata es un jugador desequilibrante. Rompe líneas con su conducción, goza de una visión de juego privilegiada en tres cuartos y encuentra espacios con facilidad. Antes de recalar en el conjunto de Cesc, convirtió 22 goles y repartió 33 asistencias en cuatro temporadas en el Dinamo Zagreb.

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Pese a la derrota, Zlatko Dalić tuvo unas palabras de elogio hacia él: "Ha jugado bien y se ha entregado al máximo. Ha demostrado que está en buena forma. Terminó la temporada de forma brillante en Italia y hoy ha estado realmente muy bien. Ha recuperado varios balones, ha creado superioridad numérica y ha sido nuestro jugador más peligroso en ataque", garantizó en 'Nova TV'.