Así se cerreron las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026

Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026 llegaban a su última jornada con una sola plaza en juego, la de la repesca. Tras 18 jornadas disputadas pues, el billete que quedaba se lo ha llevado finalmente Bolivia, quien consiguió superar a Brasil a 4100 metros de altitud en El Alto por 1-0. Así lo explicó Carlo Ancelotti al finalizar el partido: "fue muy, muy complicado. Es muy difícil jugar aquí".

Esta victoria dejó definitivamente a Venezuela sin la opción de clasificarse para la cita mundialista. Llegaron hasta el último momento con opciones, pero la contundente derrota por 3-6 ante Colombia en el partido más entretenido de la jornada, hizo añicos su sueño. Consiguieron ponerse por delante en el minuto 3 gracias al tanto del compañero de Leo Messi en el Inter de Miami, Telasco Segovia, pero un inspirado Luis Suárez, autor de un histórico póker con la camiseta de su país, decantó la balanza a favor de la selección colombiana.

A su vez, Ecuador confirmó su brillante fase al superar a una Argentina sin Leo Messi por 1-0 con un solitario gol desde el punto de penalti del que siempre aparece, Enner Valencia. El capitán y máximo goleador histórico de la selección de Ecuador, celebró este martes ante la albiceleste sus 100 partidos con la camiseta de la Tri y lo hizo con un nuevo tanto, el número 47. Los argentinos se quedaron en el minuto 31 con inferioridad por la expulsión de Otamenti.

CLASIFICACIÓN ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS Argentina - 38 puntos (clasificada) Ecuador - 29 puntos (clasificada) Colombia - 28 puntos (clasificada) Uruguay - 28 puntos (clasificada) Brasil - 28 puntos (clasificada) Paraguay - 28 puntos (clasificada) Bolivia - 20 puntos (repesca) Venezuela - 18 puntos (eliminada) Perú - 12 puntos (eliminada) Chile - 11 puntos (eliminada)

En Perú, la selección de Paraguay selló este martes su primera victoria como visitante en Lima tras vencer por 1-0 al ya eliminado Perú. Un gran gol de Matías Galarza a los 78 minutos de juego fue suficiente para que los dirigidos por Gustavo Alfaro le saquen lustre a la clasificación que ya aseguraron el jueves pasado.

Para cerrar esta última fecha, Chile no consiguió esquivar ser última en las eliminatorias. Igualó sin goles este martes ante Uruguay en el Estadio Nacional de Santiago, al que La Celeste llegó clasificada mientras que La Roja intentó sin éxito no ser última en Sudamérica, tras quedar fuera de su tercer Mundial de forma consecutiva.