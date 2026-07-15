Así ha celebrado la selección española el pase a la final: "Vaya puto recital"

España sigue alimentando el sueño de conseguir una segunda estrella, tras sellar un encuentro rindiendo a la perfección y digno de una final. Los jugadores eufóricos no dudaron en celebrar este triunfo que les acerca cada vez más a la victoria.

La cuenta oficial de la selección española ha compartido un vídeo de cómo ha vivido el vestuario el resultado de ayer. En las imágenes se ve a los jugadores bailando, abrazándose y celebrando un pase a la final que solo cruzaron una única vez en 2010, cuando España se proclamó campeona del mundo.

España se clasificó para la final gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, destacando por un increíble control del centro del campo y una acción de penalti protagonizada por Lamine Yamal.

Tumban a la otra gran favorita

Esta publicación refleja a la perfección tanto el esfuerzo como el espíritu de equipo y la euforia de la celebración. En el vídeo se puede palpar la emoción e incluso la sensación de no creerse la victoria ante el equipo francés, ofreciendo a los aficionados un acceso exclusivo entre bastidores.

El vestuario de la Selección Española se 'fue de fiesta' tras el triunfo por 2-0 en un encuentro decisivo ante uno de los mayores rivales de este Mundial. "Se gritó, se bailó, se celebró… ¡Vente al vestuario de la Selección y saca los pasos prohibidos!", escribió el combinado junto a la publicación.

Nada más cruzar la puerta del vestuario, Marc Cucurella resumió la actuación del equipo con una frase cargada de euforia: "¡Vaya puto recital!".

"Esto estaba escrito"

Dani Olmo, por su parte, destacó el recorrido del combinado nacional en el torneo y ya puso el foco en la gran final. "Estaba escrito ya... Empezamos en Atlanta y acabamos en Nueva York. Está cerca... vamos a por ello", afirmó el jugador del FC Barcelona.

Con un tono más sereno, Unai Simón reconoció que el equipo aún no ha asimilado la dimensión de lo conseguido. "Todavía lo estamos digiriendo un poco, porque ninguno en el vestuario es consciente de lo que estamos haciendo. Con el paso de los días nos daremos cuenta y ahora toca preparar la final del Mundial", señaló el guardameta.

Próxima parada: Nueva York

La celebración concluyó entre cánticos de "¡A Nueva York, oé!" de Joan Garcia, Gavi y Olmo junto con los ya habituales pasos de baile de Rodri, Laporte y Borja Iglesias, que volvieron a animar el vestuario al ritmo de la música.

España ya espera en la final del Mundial a su rival de este domingo. El oponente saldrá del partido que disputan hoy Inglaterra y Argentina, donde ambos combinados buscarán el pase definitivo para pelear por el título contra la selección española.