La CBF se lava las manos con Neymar Jr.

Muy normal no es que, en pleno 2026, al presidente de una federación se le pregunte si ha intervenido o no en la convocatoria de un determinado jugador para que dispute el Mundial. En Brasil, en cambio, sí. Es todo extraordinario desde que Carlo Ancelotti ha decidido llamar a Neymar Jr.

La decisión del técnico italiano sigue levantando ampollas y generando debate en el gigante sudamericano. Se sabía que los pesos pesados del vestuario, liderados por el binomio Casemiro y el lateral Danilo, fueron los que encabezaron las tratativas internas para convencer a Carletto de que le diera una oportunidad al '10'. Les importó muy poco quién sería el futbolista sacrificado: en este caso, acabó pagando los platos rotos João Pedro, que ha marcado 20 goles en su primera temporada en el Chelsea y que está en la agenda de Deco, que busca un sustituto de peso para Robert Lewandowski.

El presidente de la CBF, Samir Xaud / Staff Images/CBF

El presidente de la Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, tuvo que hablar de Neymar Jr. en una rueda de prensa que ofreció en la ciudad de Natal. "El cuerpo técnico, con Carlo Ancelotti al frente, ha tenido plena autonomía para elegir a los jugadores. Lo único que le pedí fue que fuéramos campeones, que trajéramos la sexta estrella a casa", indicó y añadió: "Les hemos dado toda la estructura necesaria. Todo lo que pidió el cuerpo técnico, se lo proporcionamos. Creo que Ancelotti, con toda la capacidad técnica que tiene, dejará un legado positivo para el fútbol brasileño y, sin duda, traerá ese 'Hexa'".

Neymar está de baja

La atención futbolística está centrada en Brasil en el estado físico de Neymar Jr., que fue convocado a pesar de estar lesionado. Sufre un edema en los gemelos de la pierna derecha que, según el portal GE, sería de cinco centímetros.

Está siendo tratado por su fisioterapeuta particular, que también forma parte del cuerpo técnico de la Canarinha. Su período de recuperación es una incógnita. Se perderá los últimos tres compromisos del Peixe antes de incorporarse el día 27 a la concentración de la Seleção en la Granja Comary (Teresópolis, en Río de Janeiro), donde no podrá entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros.

Neymar Jr. en su último partido con el Santos FC / RAUL BARETTA

Se da por hecho que no estará en el amistoso contra Panamá, programado para el domingo 31 en Maracaná, y que servirá para que el equipo de Ancelotti se despida de la 'torcida' antes de emprender viaje hacia los Estados Unidos. Y los más pesimistas y alarmistas ya expresan que existe la posibilidad de que el '10' sea incluso desconvocado una vez haya sido examinado por los galenos de la Seleção.

El presidente de la CBF pasó de puntillas por el debate sobre el astro y mandó balones fuera. "Con relación a Neymar, creo que al cuerpo técnico le corresponde evaluar lo que tiene el jugador y el tiempo de recuperación. Son ellos quienes siguen la situación más de cerca. Lo que esperamos es contar con los 26 jugadores para representar a la selección brasileña en la Copa del Mundo", se limitó a decir.