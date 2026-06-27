El castigo de España a Uruguay, la locura de Cabo Verde, el 'show Dembélé' ante Mbappé y el enchufe de Bélgica: esto es lo que pasó esta noche en el Mundial

NORUEGA 1-4 FRANCIA: ¿DÓNDE ESTÁ MBAPPÉ?

Era un partido propicio para que Kylian Mbappé se acercase a Messi tanto en la Bota de Oro como en la tabla de máximos goleadores de la historia de los Mundiales. Pero ni rastro del delantero del Real Madrid, eclipsado totalmente por el hat-trick de un Ousmane Dembélé que le iguala a 4 goles. Había tirado el partido a la basura Noruega, que ya era matemáticamente segunda y que no quiso luchar por la primera plaza. De hecho, Haaland, Odegaard y Sorloth no disputaron ni un solo minuto. El gol del honor lo firmó Aasgaard. Y Doué sentenció la goleada en el 94'.

SENEGAL 5-0 IRAQ: GOLEADA QUE PUEDE VALER ORO

Senegal culminó ante Iraq una de las goleadas más importantes del Mundial. El combinado africano le endosó una manita que no solo sirve para lucir marcador, sino que le permite casi con total seguridad clasificarse para dieciseisavos de final como una de las mejores terceras de grupo. Empezó ganando Senegal desde muy pronto, a los cuatro minutos por medio de Diarra. Pero no parecía ser consciente de que debía golear. Hasta que se desató en la segunda mitad. Ismaïla Sarr puso el segundo en el 56' y Pape Gueye anotó un doblete después (59' y 71'). Ndiaye anotó el 5-0 definitivo en el 82'.

URUGUAY 0-1 ESPAÑA: LA ROJA SE CARGA A VALVERDE Y COMPAÑÍA

España certificó la primera plaza del Grupo H con una victoria más práctica que convincente. Bastó con un solitario gol de Álex Baena que, a la postre, manda a Uruguay a casa de forma más que merecida. Apenas inquietó la portería de Unai Simón y endureció el juego en el tramo final. Entradas a destiempo, patadas durísimas... y una roja clarísima a Canobbio, que se dedicó a repartir durante los 95 minutos que duró en el campo. Yéremy Pino se marchó lesionado. La imagen de Uruguay la protagonizó Fede Valverde, sustituido por Bielsa para señalarle públicamente por el desastroso Mundial que ha protagonizado.

CABO VERDE 0-0 ARABIA SAUDÍ: SORPRESA MUNDIAL

Quién iba a imaginarse que en un grupo con España y Uruguay, Cabo Verde no solo iba a clasificarse para dieciseisavos de final, sino que lo haría como segunda de grupo. Eso es lo que ha provocado la debacle de los uruguayos. Tras otro 0-0 ante Arabia Saudí, Cabo Verde accede a la siguiente fase con únicamente tres puntos y sin haber ganado un solo partido. Locura total. Y como premio, el 'gordo': Argentina ya espera.

NUEVA ZELANDA 1-5 BÉLGICA: TODOS ENCHUFADOS, POR FIN

Trossard, De Bruyne y Lukaku. Todas las estrellas de Bélgica aparecieron en el momento oportuno para golear a Nueva Zelanda y robarle la primera plaza del grupo a Egipto. El delantero del Arsenal anotó un doblete (28' y 50') para adelantar al combinado europeo. De Bruyne (66') amplió distancias en un asedio de época, pero Just recortaría distancias con su tercer gol en este Mundial (84'). Ahí Bélgica caía hasta la segunda plaza, pero entonces apareció Lukaku para mandar para dentro el primer balón que tocó. De cabeza (86'). Ya con todo visto para sentencia, Saelemaekers culminó la manita en el añadido (94').

EGIPTO 1-1 IRÁN: SALAH SE SALVA DE UNA BUENA

Asedió y asedió Irán a Egipto, sobre todo en el tramo final. Pero el VAR apareció al rescate de los africanos para anular el gol en el añadido que aupaba a los iraníes a la segunda plaza y hacía temblar a los egipcios. Estaba en fuera de juego un Khalilazadeh que se volvió loco en la celebración, pero que tuvo que acatar la decisión del árbitro a instancias del videoarbitraje. Antes, Saber adelantó a Egipto en el 5' y Rezaeian lo igualaría tan solo nueve minutos después (14'). El empate clasifica a la Egipto de un inédito Salah -adelantada por Bélgica en el liderato- y deja a Irán con dudas sobre si su tercera plaza será suficiente con 3 puntos y diferencia de goles equilibrada.