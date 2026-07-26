La carta de Infantino a Argentina tras la final del Mundial

Pese a haber terminado hace días, la Copa del Mundo sigue levantando ampollas en los aficionados, en especial la gran final del campeonato entre España y Argentina. En un partido en el que la polémica ya había hecho acto de presencia antes incluso del pitido inicial debido a un camino de la albiceleste plagado de controversia y unas declaraciones de Laporte que no gustaron a los dirigidos por Scaloni, resultaba evidente que los comentarios no terminarían a la vez que el enfrentamiento.

No obstante, más allá de las polémicas arbitrales y extrarbitrales alrededor del Mundial, medios argentinos han filtrado una polémica carta de Gianni Infantino, máximo responsable de FIFA, a Claudio Tapia, su homólogo en AFA, tras el subcampeonato de los sudamericanos.

Elogios a la profesionalidad de Argentina

"Estimado señor presidente: Ayer, 19 de julio de 2026, en el New York New Jersey Stadium, Argentina ganó la plata de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 tras una emocionante final contra España. Quiero felicitarlos de nuevo por este gran logro para el fútbol argentino. La Copa Mundial de la FIFA 2026 será recordada como una gran fiesta del fútbol, con partidos emocionantes, nuevos talentos, estrellas de renombre y estadios llenos de aficionados. La magnífica actuación de la Albiceleste también contribuyó de manera decisiva a que esta edición fuera un evento excepcional que cautivó a millones de aficionados al fútbol de todo el mundo", se lee en la carta en la que el dirigente de la máxima asociación en el mundo del fútbol felicita al subcampeón.

Leandro Paredes, empujando a Gavi / RONALD WITTEK / EFE

Aun cuando estas palabras parecen ser simplemente un gesto de deportividad, la continuación del escrito ha molestado a algunos aficionados, pues mientras alrededor del planeta se cuestionan las bochornosas imágenes de Molina, Paredes o Ayala al finalizar el partido, Infantino pide en su carta al presidente de AFA que dé "la enhorabuena a los jugadores, al seleccionador Lionel Scaloni, al cuerpo técnico, al equipo médico y a los aficionados que apoyaron al equipo" por un éxito que, según su parecer, "se basa en el trabajo constante, la profesionalidad, la atención al detalle, la pasión y el amor por este deporte". Precisamente, su mención al profesionalismo tras los altercados cuando acabó el choque es lo que más ha molestado a ciertos seguidores, quienes todavía esperan sanciones para alguno de los integrantes de la Selección de Argentina.