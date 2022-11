Carragher se rinde a Pedri: "Es el mejor del torneo"

El exjugador del Liverpool y ahora comentarista en la televisión inglesa alucinó con la actuación del mediocampista español Pedri completó otra gran actuación ante Costa Rica en un encuento en que la selección española ganó por 7 - 0

Jamie Carragher, exfutbolista del Liverpool y la selección de Inglaterra , aseguró, tras apenas 20 minutos del España-Costa Rica, que Pedri "es ya el jugador del torneo".

El interior del Barça y pieza fundamental de 'la Roja' volvió a exhibir su calidad técnica en el partido inaugural de su equipo en el mundial de Qatar 2022, encuentro en el que el mediocampo de la selección dominó de principio a fin.

Acompañado de Busquets en el pivote y Gavi a su lado, Pedri presentó candidatura una vez más al jugador del torneo, avanzando entre líneas con mucha facilidad con el balón en los pies y encontrando a sus jugadores en zona de área rival.

La magnífica actuación de Pedri no pasó desapercibido por nadie en Inglaterra, país que también arrasó en su partido inaugural y que se postula como una de las grandes favoritas a alazarse con la Copa del Mundo.

Pedri is the player of the tournament so far! 🔥 #WorldcupQatar2022