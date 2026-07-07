El caro peaje de Bélgica antes de medirse a España: grave lesión de Onana

Bélgica pasó por encima de Estados Unidos y ya espera a España en los cuartos de final del Mundial. Sin embargo, la goleada quedó empañada por la preocupante lesión de Amadou Onana, una de las piezas importantes del conjunto de Rudi García, que apunta a perderse el resto del torneo.

El centrocampista del Aston Villa se fue al suelo tras una acción aparentemente fortuita y comenzó a tocarse la rodilla de inmediato. Los servicios médicos de la selección belga saltaron rápidamente al terreno de juego y, tras realizarle una primera exploración con la prueba del cajón sobre el césped, decidieron que no podía continuar. Onana abandonó el campo cojeando de forma ostensible y completamente desolado, mientras sus compañeros intentaban animarlo.

Aunque en un primer momento la acción no pareció especialmente grave, la reacción del propio futbolista y del resto del equipo hizo saltar todas las alarmas. De hecho, Romelu Lukaku celebró el definitivo 1-4 mostrando una camiseta de Onana como gesto de apoyo. Tras el encuentro, el centrocampista se unió a la celebración junto a sus compañeros, aunque ya lo hizo ayudado por unas muletas.

Lukaku le dedicó el gol a Onana / AGENCIAS

El futbolista será sometido a nuevas pruebas este martes para conocer el alcance exacto de la lesión, pero las primeras sensaciones no invitan al optimismo. Desde Bélgica apuntan a una posible afectación de los ligamentos de la rodilla, una lesión que lo dejaría varios meses de baja y que pondría fin a su participación en el Mundial.

La lesión llega, además, en el peor momento posible para Bélgica. El conjunto de Rudi García se enfrentará a España el próximo viernes en los cuartos de final, con muy poco margen para recuperar a cualquier jugador tocado y, mucho menos, a un futbolista con un problema de este calibre.

Onana estaba teniendo un papel relevante en el combinado belga durante el campeonato. El centrocampista había participado en todos los partidos salvo el segundo de la fase de grupos frente a Irán. Fue titular en el estreno ante Egipto, perdió posteriormente su sitio en el once, pero recuperó la titularidad frente a Estados Unidos para aportar mayor físico y presencia en el centro del campo. Todo apunta, sin embargo, a que su Mundial ha llegado a su fin de la forma más cruel.