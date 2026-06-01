Carlo Ancelotti: "Nunca le voy a decir a Raphinha dónde tiene que jugar, es el mejor del mundo atacando el espacio"

Brasil ya carbura. La selección dirigida por Carlo Ancelotti goleó esta pasada madrugada a Panamá (6-2) en su penúltimo amistoso antes del Mundial 2026, demostrando ser un bloque sólido, renovado y con Raphinha como extensión del seleccionador sobre el terreno de juego.

El delantero del FC Barcelona no marcó como sí lo hicieron Vinicius, Casemiro, Rayan, Paquetá, Igor Thiago y Danilo. De hecho, tuvo una actuación más bien discreta. Sin embargo, es la gran baza ofensiva del combinado brasileño y así se lo hizo saber el propio Carlo Ancelotti.

El que fuera entrenador del Real Madrid, que afronta un ilusionante Mundial, desveló tras el encuentro lo que le pedirá a Raphinha de cara a la gran cita de Estados Unidos, México y Canadá. El italiano le considera "el mejor del mundo" en un aspecto concreto del juego: "Atacando espacios".

"Es el mejor del mundo en..."

En la rueda de prensa posterior al encuentro, disputada en el Maracaná de Río de Janeiro, 'Carletto' aseguró que lo que le pide "es estar cerca de la línea defensiva porque" cree "que en el aspecto de atacar la profundidad, él es el mejor del mundo".

Raphinha, ante Panamá antes del Mundial / EFE

Ante Panamá, Raphinha -y todo el once titular- tan solo disputó los primeros 45 minutos, y lo hizo más bien en la mediapunta, por detrás de Cunha y con Vinicius y Luiz Henrique en las bandas. Ancelotti no ve al azulgrana como un delantero centro y dejó claro que no le pedirá desenvolverse en esa posición.

Tal es el rol de líder de Raphinha en Brasil que Ancelotti dejó claro que jamás le diría dónde jugar, sino más bien que le dará libertad para que aporte creatividad: "Creo que estando cerca de la línea defensiva para atacar desde atrás es más importante, pero nunca le voy a decir a Raphinha dónde tiene que jugar cuando tengamos la pelota".

Noticias relacionadas

Eso sí, lo que sí le pide al '11' brasileño y al resto de la plantilla es "posicionarse bien" cuando el equipo no tenga la posesión del balón, mientras que espera liberarle en ataque para hacer brillar su "creatividad y calidad".