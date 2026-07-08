Las dos caras de Argentina

Argentina está en cuartos de final del Mundial después de remontar un 0-2 a Egipto cuando más de medio país se veía fuera. Messi volvió a aparecer cuando el partido olía a despedida, como casi siempre. Puso el 2-2 en el marcador con una volea que descargó todo su sufrimiento y que, antes de tocar la red, rozó el larguero. Enzo Fernández, dos minutos después, puso el definitivo 3-2 para solventar la eliminatoria.

La campeona del mundo sigue viva, aunque cada vez se parece menos a un equipo fiable y cada vez más a una selección sostenida por el instinto y el talento de un Leo Messi que, a los 39 años, sigue marcando diferencias. Con el tanto ante Egipto ya van 8 goles. Es el máximo goleador del torneo, por delante de Kylian Mbappé y Erling Haaland, que suman 7 dianas.

Messi, en el partido ante Egipto / EFE

Cabo Verde ya había encendido una alarma y Egipto la convirtió en sirena. Argentina fue durante demasiados minutos un equipo pastoso, lento y previsible. También blando. Por eso encajó dos goles, que no fueron tres gracias al VAR. El leve pisotón sobre Lisandro, a 70 metros de la portería de Argentina, lo hemos recibido todos en alguna pachanga con los amigos y nunca se ha señalado. La sensación es que, si Messi no participa en una acción, está prácticamente condenada a ser estéril.

El problema no es solo colectivo. Dentro de un engranaje que funciona por debajo de su capacidad máxima de rendimiento, hay nombres propios que no están en el punto que Argentina necesita. Los más destacados están arriba. Lautaro Martínez no está especialmente fino y Julián Álvarez, titular ante Egipto, está demasiado lejos de todo lo bueno que puede ofrecer. Argentina tiene delanteros de primer nivel, pero ninguno está transmitiendo la sensación de amenaza constante que necesita un candidato al título.

Haissem Hassan regatea a Julián Álvarez durante el Argentina-Egipto / RONALD WITTEK / EFE

En la sala de máquinas hay que exigirles más a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Y atrás, la fragilidad empieza a ser demasiado evidente. Egipto no necesitó un vendaval para hacer daño. Le bastó con personalidad, un plan claro y atacar los puntos débiles. En el 15’, un centro lateral retrató a la defensa argentina: Yasser Ibrahim se impuso a un blando Lisandro Martínez y cabeceó con extrema facilidad.

Yasser Ibrahim, autor del 0-1 ante Argentina / RONALD WITTEK / EFE

Al contragolpe, Argentina también sufrió. Los ataques que comandó Salah por el carril central, que acabaron en los pies de Hassan, abierto a la banda para encarar, terminaron dentro de la portería del Dibu Martínez. El primero lo anuló el VAR; el segundo subió al marcador.

Messi acabó la tarde llorando. Sabía que había comprado una vida extra después de rozar el desastre. Y esa imagen explica muchas cosas. Que Argentina sigue teniendo al mejor salvavidas posible, pero el problema es que lo necesita demasiado. Incluso cuando falla un penalti y cuando no está en su versión más celestial, todo sigue girando alrededor de él. Si Messi no ilumina, Argentina se apaga.

La campeona está en cuartos, pero no sale reforzada. Sale advertida. El resultado le permite seguir en el Mundial, pero el partido le deja una lista enorme de tareas pendientes: recuperar a Enzo y Mac Allister, endurecerse atrás, encontrar más ritmo y que los de arriba despierten.

El problema, por ahora, parece 'bendito' para Scaloni porque están a tres partidos de revalidar la corona de campeones del mundo. Pero Argentina debe tener más argumentos que disponer del mejor jugador de la historia, con 39 años, sobre el campo.