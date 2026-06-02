De capitán mundialista a criminal de guerra: Alexander Villaplane, el Nazi que asesinó a 52 personas tras hacer historia en el fútbol

La historia de Alexander Villaplane, capitán de Francia en el primer Mundial de la historia del fútbol, el de Uruguay en 1930, es una de las más oscuras que ha dado este deporte. Del honor de liderar a su país en el nacimiento del evento más reconocido del balompié a cometer actos completamente atroces, incluso contra niños y mujeres. Bajo el paraguas del nazismo, asesinó a decenas de personas (se le atribuyen hasta 52 víctimas), un camino que terminó con su fusilamiento en París en 1944.

En 1930, el mundo asistía al nacimiento de una competición que cambiaría para siempre la historia del fútbol: el primer Mundial de selecciones. Francia fue una de las selecciones fundadoras y emprendió un largo viaje en barco desde Europa hacia Uruguay, junto a otras selecciones como Bélgica, Rumanía o Yugoslavia, para disputar con ilusión aquel torneo.

Villaplane, de raíces argelinas, como Zinedine Zidane, entre otros, que también llegó a capitanear al equipo, ya había liderado al equipo en los Juegos de Ámsterdam de 1928. En aquellos tiempo, era un símbolo de orgullo nacional por su calidad como futbolista y repitió la capitanía en el Mundial de 1930.

La selección francesa en el Mundial de 1930 / 'X'

Las crónicas de la época lo describen como un centrocampista rápido y hábil, con un remate de cabeza muy potente y una destaca calidad técnica. Nadie podía imaginar que aquel hombre, que representaba a su país ante el mundo, acabaría convirtiéndose en un criminal de guerra.

Tras su etapa como internacional, su vida empezó a deteriorarse. Ya lejos del fútbol, aunque en activo se le acusó de amañar partidos, Villaplane se vio envuelto en negocios turbios, apuestas ilegales y empezó a coquetear con el crimen organizado, terminando incluso en la cárcel. Pero lo peor estaba aún por llegar.

De la cárcel a la Gestapo francesa

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación alemana de Francia, Villaplane se relacionó en prisión con el entorno de colaboradores del régimen nazi en Francia, como Henri Lafton, jefe de la Gestapo francesa, quien lo sacó de la cárcel para unirse al bando alemán y formar parte de unidades vinculadas a las SS.

Villaplane participó en operaciones contra la resistencia francesa y en acciones represivas contra la población civil. Testimonios de la época lo implican en asesinatos, saqueos y torturas, y se le atribuyen hasta 52 asesinatos. Uno de los episodios más estremecedores asociados a su nombre es la masacre de Oradour-sur-Glane, donde centenares de civiles fueron asesinados en uno de los crímenes más atroces cometidos en territorio francés durante la guerra.

Capturado y ejecutado

Cuando las fuerzas aliadas avanzaron y Francia comenzó a liberarse en 1944, capturaron a Villaplane, lo juzgaron por colaboración con la ocupación nazi y crímenes de guerra, y lo condenaron a muerte. Ese mismo año, el 26 de diciembre, fue ejecutado en París, en el fuerte de Montrouge, a la edad de 39 años. Una historia que nos recuerda que, a veces, los héroes pueden terminar convertidos en villanos.

Una de las víctimas del nazismo en Francia, aunque vivió para contarlo, fue Lucien Laurent, también francés y autor del primer gol de la historia de los Mundiales. El compañero de Villaplane en 1930 fue prisionero de los alemanes y al terminar la Segunda Guerra Mundial se encontró con que los Nazis le habían arrebatado su historia: le habían robado objetos de mucho valor sentimental de un almacén en Estrasburgo. Uno de ellos, la camiseta con la que jugó y marcó en Uruguay.