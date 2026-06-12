El capitán de Irán fue asaltado por un cartel mexicano

Alireza Jahanbakhsh, capitán de la selección de Irán, ha llegado al Mundial con una historia de película, pero que él mismo ha relatado con la naturalidad de quien ya la ha convertido en una anécdota de vestuario.

De hecho, en el vídeo publicado por 'Al Jazeera', se puede ver al atacante iraní, uno de los referentes de la Team Melli, sonriendo varias veces. Nada más y nada menos, el actual jugador del FCV Dender EH, en un viaje anterior a México, fue asaltado por hombres enmascarados vinculados a un cártel.

El episodio ha cobrado especial relevancia ahora que Irán está instalada en Tijuana, México, para preparar su aventura en el Mundial. La ciudad mexicana, situada junto a la frontera con Estados Unidos, se ha convertido en la base de operaciones del combinado iraní porque el país presidido por Donald Trump les negó la posibilidad de permanecer de manera permanente allí, pese a jugar todos sus partidos de la fase de grupos en suelo estadounidense.

El equipo de Iran, posando en Turquía / ISF

Según contó el propio futbolista, en aquel entonces viajaba con un amigo por México cuando fue interceptado por un grupo de hombres encapuchados. La situación, de entrada, fue de enorme tensión y miedo. “Nos pararon cuando íbamos en coche y nos pidieron una cantidad enorme de dinero”, recuerda.

Pero el giro inesperado llegó cuando los hombres descubrieron que eran iraníes. En ese momento cambió todo. Según menciona Jahanbakhsh, les dejaron irse como si nada hubiera pasado. El capitán, entonces, recordó que había escuchado en algún lugar que los cárteles “aman a los iraníes”. Visto lo visto, no parecía mentira.

El jugador de Irán Alireza Jahanbakhsh, a su llegada este domingo, al Aeropuerto Internacional de Tijuana / EFE

Ahora, Irán, y por extensión Alireza, están en México. Pero el jugador está encantado. “Nos encanta acampar en México, la gente es increíble. Y me dijeron que los cárteles nos adoran”, aseguró en la misma entrevista.

Nos encanta acampar en México, la gente es increíble. Y me dijeron que los cárteles nos adoran Alirez Jahanbakhsh — Capitán de Irán

Como se ha señalado en líneas anteriores, Irán encara un Mundial complicado, con tensiones de todo tipo y situaciones difíciles de gestionar. Pero esto no quita la ilusión a un grupo humano que intenta centrarse en competir y dar lo mejor de sí.

Irán debutará en el campeonato y en el Grupo G contra Nueva Zelanda, el próximo martes 16 de junio a las 03:00 h española. Después se medirá a Bélgica, el 21 de junio a las 21:00 h española, y cerrará la fase de grupos ante Egipto, el 27 de junio a las 05:00 h española. ¿Lograrán pasar a dieciseisavos?