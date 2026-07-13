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MUNDIAL 2026

El caos interno de Senegal sale a la luz: "El Dr. Fedior es ginecólogo"

La FSF admite que el médico de la selección era ginecólogo y acelera una reforma total

Los jugadores de Senegal discuten con el árbitro

Los jugadores de Senegal discuten con el árbitro / STEPHEN BRASHEAR / EFE

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Mariona Carol

Mariona Carol

La selección de Senegal se ve envuelta en polémicas tras su presencia en el Mundial 2026. La derrota frente a Bélgica en octavos de final dejó al equipo fuera de la competición y abrió una etapa de revelaciones incómodas sobre el funcionamiento interno de los Lions de la Teranga.

En una rueda de prensa que ha sorprendido al país, el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdoulaye Fall, reconoció que el médico titular del equipo, Dr. Fedior, no tenía el perfil adecuado para acompañar a una selección en un torneo de élite. "Lo descubrí tarde. El Dr. Fedior es ginecólogo. Los jugadores no estaban convencidos", declaró.

Dr. Fedior, médico de la selección de Senegal

Dr. Fedior, médico de la selección de Senegal / Archivo

Tensiones acumuladas tras la eliminación

La confesión llega en un clima ya marcado por críticas y filtraciones. Desde el final del torneo, han salido a la luz problemas en la organización de la delegación, fallos en la gestión del staff y deficiencias en la preparación física y logística del equipo.

22/06/2026 22 June 2026, US, East Rutherford: Senegal coach Pape Thiaw looks dejected after the 2026 FIFA World Cup group I soccer match between Norway and Senegal at the New York New Jersey Stadium. Photo: Tom Weller/dpa - IMPORTANT NOTICE: DFL and DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. DEPORTES Tom Weller/dpa

Entrenador de Senegal / Tom Weller/dpa / Europa Press

La federación ha iniciado un procedimiento de cese de funciones contra el seleccionador Pape Thiaw y su cuerpo técnico, una decisión que confirma la profundidad de la crisis.

Reforma total del sistema de selecciones

Con Senegal ya fuera del Mundial, la FSF pretende reconstruir su estructura desde la base.

Fall anunció que se revisarán todos los perfiles médicos, técnicos y administrativos, y que se redefinirán los protocolos internos para evitar que errores de planificación vuelvan a comprometer el rendimiento internacional.

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El objetivo es profesionalizar cada área y garantizar que las selecciones nacionales operen con estándares acordes a la élite del fútbol africano.

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