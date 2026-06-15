Caos en el estreno de Uruguay: Varados en México por un error burocrático

La selección uruguaya no empieza con buen pie su andadura en el Mundial. Entrenaron este domingo por la mañana en Playa del Carmen y tras la sesión tenían que tomar un vuelo hacia Miami para trasladarse al hotel y el seleccionador Bielsa y José María Giménez poner rumbo al Miami Stadium para realizar las ruedas de prensa previas al encuentro. Pero un problema burocrático frenó los planes del equipo de Bielsa.

Este contratiempo de última hora, que mantuvo a la expedición en vilo durante más de cuatro horas en el aeropuerto de Cancún, ha obligado a activar un plan de contingencia a contrarreloj para minimizar los daños en los planes de descanso y concentración de los futbolistas en la víspera del gran debut ante Arabia Saudí. Finalmente, la delegación charrúa comunicó de manera oficial a las 17:40 horas que ponía rumbo a Miami.

Alivio institucional sin sanciones para la Celeste

A pesar del evidente incumplimiento de los horarios oficiales de llegada impuestos por el torneo, las consecuencias normativas no afectarán al equipo sudamericano. Fuentes del organismo recogidas por la prensa uruguya, aseguran que, al tratarse de una negligencia cometida directamente por los propios gestores de la organización, se descarta cualquier tipo de sanción económica o deportiva para el combinado uruguayo por no cumplir estrictamente con el límite de las 24 horas previas en la sede del partido.

Agenda de urgencia en el Hard Rock Stadium

El impacto inmediato de este retraso ha obligado a modificar sobre la marcha la agenda de medios oficiales del torneo, originalmente pautada para la tarde del domingo. Con el plantel ya en el aire con destino a Florida, la organización ha tenido que reprogramar a toda prisa las comparecencias en el estadio.

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El seleccionador uruguayo comparecerá finalmente ante los medios de comunicación a las 21:00 horas locales, acompañado por el defensa José María Giménez, apenas una hora después del aterrizaje previsto del avión.