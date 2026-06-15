Caos en la concentración de Inglaterra en el Mundial: tiroteo, terremoto, robo de material y ahora... ¡un tornado que les obliga a confinarse!

Lo que está viviendo la Selección de Inglaterra en este Mundial está siendo de película y roza el surrealismo. El combinado dirigido por Thomas Tuchel todavía no ha arrancado su andadura en el torneo, donde son uno de los favoritos, pero ya ha sufrido un sinfín de contratiempos en su concentración que podrían pasarle factura a nivel deportivo.

En ese contexto, al robo de material que sufrió hace un par de días se le sumó luego una alerta de tornado que mantuvo confinados a los jugadores. Así lo informó este domingo el medio 'The Sun', que asegura que la plantilla estaba viendo el partido entre Escocia y Haití en su base de Kansas City cuando los teléfonos empezaron a recibir alertas el sábado por la noche. Incluso la retransmisión del encuentro se detuvo para mostrar en la televisión los mensajes de alerta.

Los jugadores de los 'Three Lions' tuvieron que refugiarse de vientos de hasta 128 kilómetros por hora que incluso derribaron árboles cerca de la sede donde se encuentran concentrados. Los rayos derivados de una tormenta eléctrica derribaron también líneas eléctricas y provocaron incendios. Y todo ello, horas después de que Inglaterra entrenase bajo unas condiciones climáticas totalmente opuestas, con hasta 32 grados de temperatura.

Inglaterra prepara el debut contra Croacia tras sufrir un robo de material deportivo durante un traslado / -

"Fue aterrador: los jugadores estaban viendo el partido de Escocia cuando sus teléfonos se iluminaron con alertas y las advertencias meteorológicas aparecieron en la televisión", explica una fuente al medio británico de referencia. “Es extraño porque horas antes el cielo estaba azul y despejado, y los jugadores estaban sudando a mares en un entrenamiento cercano", añade en The Sun.

Posteriormente, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos confirmó que se había formado un tornado que llegó a tocar tierra a 35 kilómetros al noroeste del hotel donde se encuentra concentrada Inglaterra: "Advertencia de tormenta eléctrica severa vigente para esta área debido a vientos destructivos de 128 km/h".

"Busquen refugio en un edificio sólido, lejos de las ventanas. Los escombros que salen volando pueden ser mortales para quienes no tienen dónde resguardarse", añadía la alerta estadounidense. Como medida de prevención, la selección dirigida por Thomas Tuchel ya ha sido informada sobre el protocolo de seguridad para ponerse a salvo en caso de tornados que puedan tener lugar durante su concentración en Estados Unidos durante el Mundial.

Thomas Tuchel, en una imagen en el entrenamiento de Inglaterra / EFE

Un sinfín de contratiempos

Pero el tornado vivido el sábado por la noche no fue el único contratiempo meteorológico sufrido por Inglaterra, envuelta en todo tipo de polémicas y de fenómenos desde que se empezase a hablar del Mundial. De hecho, la lista de convocados ofrecida por Tuchel ya supuso un terremoto en el país británico. Metafóricamente hablando, claro.

Pero el terremoto de verdad tuvo lugar a su llegada a Estados Unidos, en su gira por Palm Beach antes de instalarse en Kansas. De magnitud 6,1, sacudió los Cayos de Florida y su onda expansiva se notó en la concentración inglesa, a 400 millas de distancia (unos 600 kilómetros).

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E incluso a escasas horas de su aterrizaje en el país norteamericano, los 'Three Lions' ya tuvieron que lidiar con un tiroteo que se produjo a tan solo siete kilómetros del hotel en el que se iban a concentrar y que dejó nueve heridos.