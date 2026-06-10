Quién canta en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026: así será la trilogía de conciertos de la FIFA en México, Canadá y Estados Unidos

Los aficionados del fútbol ya no pueden esperar más. Las ansias de que empiece el Mundial 2026 son más que palpables en las calles de todos los países que lucharán por alzar el título. Y ha llegado el gran día. Esta noche comenzará a rodar el balón en el primer encuentro inaugural entre México y Sudáfrica, un partido que evoca al que abrió el Mundial de 2010. Fue en aquella edición donde España tocó el cielo en Johannesburgo al conquistar su primer Mundial gracias al gol de Andrés Iniesta.

Una de las novedades del Mundial 2026 es que no habrá una única ceremonia inaugural, sino que la FIFA ha organizado una "trilogía de inauguraciones", con el objetivo de reflejar la identidad cultural de cada nación anfitriona: Estados Unidos, Canadá y México.

Cada ceremonia tendrá una durada de 90 minutos antes del primer partido de la selección anfitriona en su sede. El primer encuentro de México se disputará en el Estadio Azteca y el 'show' musical empezará a las 19:30 hora española.

Shakira, la gran protagonista

La gran protagonista de la ceremonia será Shakira, expareja de Gerard Piqué. La cantante colombiana ya ha sido vista sobre el terreno de juego ensayando los temas que cantará. Se espera que cante al menos estas tres canciones: 'Don’t Lie','Bamboo' y 'Dai Dai', que es la canción compuesta para el Mundial junto a Burna Boy.

Captura de video cedido por Shakira que muestra a la cantante colombiana en un fragmento del nuevo video de 'Dai Dai', que será la canción oficial del Mundial de Fútbol que se jugará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá. / SHAKIRA / EFE

Algunos seguidores de X, antes conocido como Twitter, apuntan que la artista colombiana podría cantar juntamente con Belinda la canción 'Día de enero', algo que ya ocurrió el pasado 30 de agosto de 2025 en uno de los conciertos de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en CDMX.

No serán las únicas cantantes invitadas, ya que también están invitados: Maná, Alejandro Fernández, J Balvin, Los Ángeles Zules, Lila Downs, Danny Ocean y Tyla. El 'show' combinará música tradicional del país con pop, rock y urbano. Una combinación ideal para empezar el Mundial 2026.

El artista J Balvin. / EPC

La segunda ceremonia inaugural se celebrará en Canadá, concretamente en el estadio BMO Field, antes del partido entre la selección anfitriona y Bosnia y Herzegovina. El evento tendrá lugar el 12 de junio a las 19:30 hora española y contará con las actuaciones de Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez y Nora Fatehi.

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La última ceremonia será en Estados Unidos antes del encuentro frente a Paraguay. Tendrá lugar el 12 de junio a las 01:30 hora española y contará con la participación de Katy Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema y Tyla.