Quién canta en la ceremonia de la final del Mundial 2026: Shakira, Justin Bieber y Coldplay, las estrellas al descanso

Ya ha llegado uno de los momentos más esperados del 2026: la final del Mundial, que se disputará en el MetLife Stadium. El conjunto de Luis de la Fuente se verá las caras contra Argentina, una de las selecciones más favoritas a alzar la Copa del Mundo. Sin embargo, La Roja quiere hacer historia y volver a ganar el Mundial 16 años después.

No todas las miradas estarán sobre los jugadores españoles y argentinos, sino que la FIFA ha organizado una ceremonia previa a la final, donde se interpretará el himno oficial del organismo, 'Desiré'. Los cantantes elegidos han sido Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger.

También, la artista Jennifer Hudon será la protagonista de interpretar el himno nacional de Estados Unidos. Por otro lado, la organización ha invitado a Post Malone, IshowSpeed y Tom Cruise, quienes participarán en la ceremonia, aunque, por ahora, la FIFA no ha desvelado cuál será el papel de cada uno.

No será la única ceremonia, debido a que el organismo ha querido innovar por primera vez y habrá un 'show' musical en la media parte, inspirado en el formato de la Super Bowl, algo que ha levantado polémica, ya que se comentaba que el descanso iba a durar 30 minutos, pero, finalmente, será de 17.

El cartel de la actuación del descanso contará con un cartel de alto nivel encabezado por Shakira, Justin Bieber y Coldplay, entre otros.

Videoclip oficial de 'Dai Dai', el himno mundialista de Shakira / Archivo

Además, se subirán al escenario Madonna, BTS y Burna Boy, además de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por Gustavo Dudamel, y el reconocido coro infantil PS22 Chorus.

No obstante, el 'show' ya está en el punto de mira de los espectadores de la final del Mundial, ya que los artistas dispondrán de muy pocos minutos para actuar, lo que podría traducirse en un espectáculo descafeinado.

Noticias relacionadas

Algo similar ya ocurrió en la ceremonia inaugural del torneo, cuando las redes sociales, especialmente X, estallaron con numerosas críticas.