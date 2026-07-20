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MUNDIAL 2026

Quién canta en la celebración del segundo mundial de España

Los jugadores españoles celebrarán el título en Cibeles, donde la Real Federación Española de Fútbol ha preparado una ceremonia por todo lo alto

La afición española tiene ganas de celebrar el segundo Mundial

La afición española tiene ganas de celebrar el segundo Mundial / EFE

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

España está de celebración después de que la selección liderada por Luis de la Fuente consiguiese ganar a Argentina en la final del Mundial 2026, que se disputó en el MetLife Stadium, gracias al tanto de Ferran Torres, delantero del FC Barcelona.

La Roja ya está de vuelta a España y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha organizado una celebración por todo lo alto, que empezará a las 18:00 horas de la tarde, cuando los futbolistas españoles se subirán al autobús descubierto para recorrer las calles de Madrid.

El recorrido será similar al realizado tras la conquista de la Eurocopa, con un escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones. Allí se vivirá una fiesta inolvidable, aunque los futbolistas no llegarán hasta las 21:00 horas a Cibeles, lugar final de la celebración y acto principal con los aficionados. La RFEF ha comunicado que "la entrada es libre hasta completar aforo".

Desde las redes sociales de la selección española han ido anunciando los artistas que actuarán durante la celebración, aunque irán desvelando los nombres poco a poco con el objetivo de generar una mayor expectación: "Iremos desvelando los artistas que actuarán en la celebración de nuestra segunda estrella".

Los primeros invitados serán Barce, Álex Martini y Dj Pawly. "Se ponen a los platos, una cosa está clara: nadie se queda quieto", anuncia la selección española a través de su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter.

También, actuarán uno de los grupos más populares de la industria musical: Arde Bogotá. "Soltaron los perros para nosotros en la Euro. Y nos dieron suerte. Los volvieron a dejar salir en este Mundial. Y repetimos buen resultado".

Otra de las invitadas será Ana Mena, una de las artistas más importantes del panorama nacional e internacional. Por otra parte, la Cadena SER ha desvelado que también se subirá al escenario Aitana, donde se espera que cante la canción que ha acompañado a la selección española durante todo el Mundial, 'Superestrella'.

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Otros de los invitados serán Viva Suecia y Lola Índigo, según ha podido saber el medio de comunicación mencionado anteriormente.

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