Canobbio da la cara tras su expulsión: "Claramente no fui con la plancha"

La eliminación de Uruguay del Mundial 2026 quedó inevitablemente ligada al nombre de Agustín Canobbio, expulsado en el tramo final del duelo ante España, que se impuso por 0-1.

El delantero firmó un encuentro repleto de acciones antirreglamentarias que, según la mayoría de analistas, podrían haberle costado la tarjeta roja mucho antes de la acción definitiva.

Durante los 90 minutos, Canobbio acumuló un repertorio de faltas duras: primero un bloqueo contundente sobre Cucurella, después una patada fuerte a Pedri y, ya en el descuento, un enfrentamiento con Nico Williams tras la entrada por detrás de De la Cruz al extremo del Athletic. En esa secuencia también apartó al árbitro con un manotazo, gesto que encendió aún más la tensión del cierre del partido.

La acción sobre Cubarsí y la expulsión

La jugada que terminó por enviarlo a los vestuarios llegó instantes después. Canobbio se lanzó con los tacos por delante sobre Pau Cubarsí, una entrada que el colegiado sancionó con roja directa. El delantero, sin embargo, defendió su postura ante los medios: "No vi la jugada después en imágenes, pero claramente no fui con la plancha, sentí de costado el pie".

La periodista de Teledoce insistió en preguntarle por esa acción, y el jugador reiteró su versión, apelando a la intensidad del encuentro y a la necesidad de revisar puertas adentro lo ocurrido.

Autocrítica y lamento por la eliminación

Con el rostro aún desencajado por la derrota, Canobbio reconoció la dificultad de analizar en caliente lo sucedido: "Es difícil hablar ahora, tengo las revoluciones a mil, hay que esperar que haya serenidad en la cabeza". Aun así, defendió que Uruguay había sido superior "en varios pasajes" de los tres partidos disputados, aunque sin lograr "minimizar los detalles".

El jugador del Fluminense añadió que el grupo debe "seguir trabajando y confiando", y que es momento de "dar una pausa a la cabeza y reflexionar sobre todo". Sobre el rendimiento global del equipo, afirmó que en los encuentros ante Arabia Saudí y Cabo Verde también habían mostrado fases de superioridad, pero sin la eficacia necesaria.

Un cierre amargo para la celeste

La expulsión de Canobbio y la derrota ante España sellaron una eliminación prematura que deja a Uruguay con más preguntas que respuestas.

El delantero, señalado por sus acciones, insiste en que no actuó con mala intención, pero su actuación quedó como símbolo de un partido en el que la tensión superó a la serenidad y donde la celeste perdió mucho más que un jugador: perdió su lugar en el Mundial.