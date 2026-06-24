Cannavaro se baña en oro con Uzbekistán: un sueldo millonario que supera a De la Fuente y Scaloni

No es ninguna sorpresa para nadie que el mundo del fútbol mueva cantidades ingentes de dinero. Estos abultados salarios no solo los reciben los jugadores, sino aquellos que entrenan. Técnicos como el italiano Fabio Cannavaro se encuentran entre los entrenadores mejor pagados dentro del Mundial.

Según recoge el diario AS, su sueldo rondará los cuatro millones de euros. Este es el primer ciclo mundialista que vive como director técnico de la selección de Uzbekistán. Por delante de él, solo hay tres entrenadores que cobren más. El primer lugar lo ocupa Carlo Ancelotti; dirigiendo a Brasil, consigue embolsarse 9.5 millones de euros.

Después le sigue Thomas Tuchel, quien lidera a Inglaterra con 5.9 millones de euros y, por último, Julian Nagelsmann con Alemania, ganando 4.9 millones de euros.

Estos son los técnicos que más dinero ganan en esta cita y que sobrepasan al napolitano, que recibe la misma suma que el entrenador de Portugal, Roberto Martínez. Hay varios sueldos de entrenadores que oscilan entre cuatro millones pero que no bajan de los dos millones.

El italiano recibe un salario superior al de algunos técnicos que han tenido un mayor respaldo en su carrera en los banquillos en este contexto, como Luis de la Fuente con el combinado de España, cobrando 1.8 millones de euros, o Lionel Scaloni con Argentina, ganando 2.3 millones de euros.

Su experiencia en el mundial como jugador ha sido constante; participó en cuatro Copas del Mundo en 1998, 2002, 2006 y 2010, siendo capitán y levantando el trofeo con Italia en 2006.