Cañizares, tras la sorpresa momentánea ante Cabo Verde: "Lo que está pasando no invita a ninguna esperanza"

España empata a cero ante Cabo Verde en la primera parte del estreno en el Mundial. La selección española ha empezado el torneo muy fría, sin apenas ideas para generar ocasiones, ante una Cabo Verde rocosa. 'La Roja' ha plantado un once de gala, con las ausencias esperadas tanto de Lamine Yamal, como de Nico Williams o Mikel Merino, que pese a que están disponibles, no están al cien por cien.

En los primeros minutos, España se ha encontrado muy incómoda en muchas fases del juego. Con balón, se ha topado con una selección caboverdiana encerrada, en bloque bajo y obligando a los de Luis de la Fuente a buscar situaciones en banda. Sin balón, la presión no ha sido del todo efectiva, ya que los africanos han demostrado tener una gran salida de balón, en uno o dos toques y de forma rápida.

Dos acercamientos peligrosos

Por lo que hace a ocasiones, prácticamente no ha habido en el primer tiempo. España se ha acercado en cinco ocasiones, aunque no pudo transformar ninguna de sus oportunidades. Delante, un gran Vozinha, portero caboverdiano, que salvó a su selección en más de una ocasión. La más clara la tuvo Ferran, que remató al travesaño en el minuto 39 de juego, tras un centro de Cucurella y un pase espectacular de Rodri.

Cucurella y Pedri, también tuvieron alguna ocasión, aunque el segundo, invalidado por fuera de juego. Los de Luis de la Fuente tendrán que tener paciencia, sobre todo por el borde del área, en la segunda parte. Cabo Verde ha visto una tarjeta amarilla en el minuto 16, a Sidny, lateral derecho que juega en el Benfica.

Críticas a la selección y poca paciencia

Sin embargo, el equipo no ha gustado en la primera mitad y ha sido objeto de críticas. Primero, de Santiago Cañizares, que considera que el equipo no ha sido lo suficientemente solvente ante una selección, a priori, inferior, como para llevarse el partido. "Lo que está pasando no invita a ninguna esperanza", decía en Cope.

Miguel Quintana, en X, iba más allá y cuestionaba el hecho de que España saliera sin extremos: "Esta es la España de los extremos. Sin ellos, sorprende más todavía que Pedri esté jugando tan arriba y que la elección para la izquierda haya sido Gavi. El resultado es el juego plomizo y previsible de otros mundiales", decía.

Por otra parte, en la Cadena SER, Bruno Alemany ha pedido a Olmo. "Este centro del campo Rodri, Fabián, Pedri me sabe a poco. Yo quiero un Dani Olmo, un jugador entre líneas", cerraba.

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Ahora, 45 minutos por delante para ver si España se lleva el primer partido o sigue atascada ante Cabo Verde. De momento, sorpresa.