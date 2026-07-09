Cañizares predice el Francia-Marruecos: "Los marroquís venden su derrota muy cara"

El encuentro entre Francia y Marruecos de esta noche apunta a ser uno de los partidos más calientes y con mayores repercusiones sociales de los cuartos de final. Franceses y marroquíes se disputarán mano a mano un único billete para acceder a la siguiente ronda, con dos países completamente movilizados para el encuentro.

El Mundial despierta pasiones y ambos equipos, precisamente, representan a países muy pasionales, con mucho talento futbolístico y numerosas similitudes geopolíticas. Pero, en lo deportivo, el partido promete ser espectacular. Francia es la gran favorita, no solo para ganar este encuentro, sino también para conquistar el Mundial (almenos en la opinión pública). Llega con una plantilla muy potente, un tridente ofensivo que intimida y una dinámica de resultados más que positiva: cinco victorias en cinco partidos.

Marruecos, por su parte, es la selección revelación. El combinado dirigido por Mohammed Ouahbi ha demostrado ser un equipo rocoso, solvente y con un fútbol de calle. Es decir, despliega un juego con mucho talento individual en la zona de tres cuartos, capaz de generar peligro en cualquier acción.

Cañizares, contundente

Santiago Cañizares, exportero de la selección española, del Valencia y del Celta, entre otros equipos, analizó el partido. "Estamos a una altura donde cualquier cosa puede suceder. Los dos equipos vienen con la moral alta porque han sufrido para clasificarse y llegan reforzados", considera.

"Hay mucho premio para quien gane. Los partidos, de entrada, ya son bonitos. Es más equipo Francia, tiene más potencial y viene de ganar. Marruecos viene de jugar bien y vende muy cara su derrota", afirma.

Sin embargo, Cañizares no pudo evitar hablar de todo lo que rodea al encuentro. El Francia-Marruecos está considerado de "alto riesgo" por los antecedentes vividos en 2022. Los partidos entre ambas selecciones se han convertido en sinónimo de altercados en las calles, especialmente en determinadas ciudades. "No es solo un partido de fútbol; es una rivalidad sociopolítica que esperemos que no tenga un impacto, sobre todo, en la ciudad de París", señala.

Mbappé y Hakimi, una relación de amistad que va más allá de los terrenos de juego. / Sport.es

"Si has aparcado tu coche en el centro de París...", bromeó Álex de Llano con Miquel Quintana. Pero Cañizares fue más allá. "Es un fracaso del Estado que esto pase. Porque cualquier Estado es más fuerte que los grupos de delincuencia. Y si el Estado no combate la delincuencia, es porque el corrupto es el Estado", afirmó.

París se blinda ante la división social tras la globalización de su población

La realidad es que París se está blindando para el encuentro. Se prevé que miles de aficionados salgan a las calles para celebrar o lamentar el resultado. En cuanto al contexto geopolítico, Francia y Marruecos comparten múltiples alianzas en materia de inversiones y mantienen una relación marcada por el pasado colonial. Además, el reciente reconocimiento de Francia de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental supuso un hito histórico en las relaciones entre ambos países.

Una bicicleta ardiendo frente al Arco de Triunfo de París, en los disturbios durante las celebraciones por la victoria en la Champions del PSG. / KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Asimismo, ambos comparten una intensa relación demográfica. Francia acoge a la mayor diáspora marroquí de Europa, aunque este factor también genera tensiones sociales derivadas del auge de los discursos de extrema derecha y del racismo, que impactan en el clima político y social.

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"No hay fortaleza más grande que la de un Estado", concluyó Cañizares, visiblemente indignado y convencido de sus palabras.