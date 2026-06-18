Cañizares se lamenta: "Me entristece ver a Modric y a Cristiano en estas condiciones"

El análisis de Santiago Cañizares en El Partidazo de COPE tras el debut mundialista estuvo marcado por el contraste entre selecciones en crecimiento y estrellas en fases muy distintas de su carrera.

El exguardameta destacó la solidez de Inglaterra y el poderío habitual de Francia, además de celebrar el nivel mostrado por Leo Messi, a quien volvió a calificar como un futbolista extraordinario.

La preocupación por dos iconos: Modric y Cristiano

Cañizares expresó su tristeza al ver el rendimiento de dos figuras históricas: "Me entristece ver a Modric y a Cristiano en estas condiciones… Ha sido lo peor para mí del día."

El exfutbolista explicó que siente una gran admiración por ambos y que observarlos en el tramo final de sus carreras "resulta feo", una sensación que, según él, subraya aún más el mérito de la vigencia competitiva de Messi.

Messi, un caso único que desafía el paso del tiempo

Para Cañizares, el argentino continúa siendo un fenómeno irrepetible, capaz de mantener un nivel de élite dos décadas después de su debut mundialista.

Su reflexión coincidió con la de los presentadores del programa, Juanma Castaño y Manolo Lama, que también destacaron la magnitud del momento que vive el capitán argentino.

Castaño y Lama: elogios rotundos al astro argentino

Los comunicadores recordaron que, tras el Mundial de Qatar, existía la duda de si Messi volvería a disputar otra Copa del Mundo. Cuatro años después, no solo está presente, sino que ha arrancado el torneo con una actuación sobresaliente.

"Cuando ganó el Mundial de Qatar dudábamos si sería su despedida, y ahora está en otro Mundial y ha empezado marcando 3 goles."

Lama fue directo al valorar su figura: "Es el mejor de la historia."

Ambos insistieron en que la regularidad de Messi, su capacidad para rendir miércoles y domingo durante años, lo sitúa en un territorio único dentro del fútbol mundial.

Las actuaciones de la jornada han reabierto el debate sobre el mejor futbolista de todos los tiempos. Para los analistas de COPE, la longevidad competitiva de Messi y su impacto sostenido lo colocan por encima de otras leyendas como Maradona, Pelé o Di Stéfano.