Canadá, en vilo por Alphonso Davies

Sobre el papel no parece ser el partido por el que restarse horas de sueño. Aunque tampoco lo era el Irán-Nueva Zelanda y terminó siendo uno de los duelos más atractivos de lo que llevamos de fase de grupos del Mundial. Canadá y Qatar se verán las caras en el BC Place de Vancouver en un duelo que puede ser más o menos atractivo, pero que podría darnos un momento histórico para una de las dos selecciones.

Y es que ambos combinados nacionales podrían lograr la primera victoria de su historia en una Copa del Mundo, algo que no ha sucedido hasta ahora en las ocasiones en las que ambos ha participado en esta competición. No es un asunto cualquiera y a Canadá ya le viene siendo hora.

Porque, por nombres, está llamada a ser una de las selecciones que se clasifiquen para las eliminatorias del KO. Para ello, ante Qatar no le vale otra cosa que ganar y seguir peleando por un liderato que, ahora mismo, está en tierra de nadie. Después de su empate ante Bosnia y de que la selección de Lopetegui hiciera lo propio ante Suiza, los tres puntos son clave en sus aspiraciones.

Davies, la gran duda del partido

Para Canadá, la gran duda en el encuentro está en Alphonso Davies. El jugador del Bayern, seguramente el futbolista más diferencial del equipo, está entre algodones por problemas musculares y ya no jugó en el debut frente a Bosnia. Veremos si llega para enfrentarse a Qatar. El resto, pocas novedades. Jonathan David es otro de los que debe dar un paso al frente en esta selección. Y más después de que Jesse Marsch lo sustituyera a la hora del primer encuentro.

Canadá, que jugará como pleno anfitrión y con la afición a su favor, tiene toda la presión ante una Qatar de Julen Lopetegui que no tiene nada que perder. En su debut demostraron ser una selección peleona, que sabe sufrir y que sabe aprovechar cualquier oportunidad que el rival le conceda para hacer daño. Necesitó poquísimo ante Suiza y espera repetir fórmula frente al combinado norteamericano.

Además, vienen con la moral por las nubes después de haber logrado el primer punto en la historia de Qatar en los Mundiales. No pudieron puntuar en el del 2022, donde eran anfitriones. Buen trabajo que el que está haciendo Lopetegui al frente de la selección qatarí.

El precedente más cercano entre ambos equipos favorece a Canadá, que venció 2-0 a Qatar en Viena en septiembre de 2022, con goles de Larin y David. Pero aquel amistoso queda lejos para dos selecciones que han cambiado de ciclo, técnico y contexto competitivo.