Canadá: la primera anfitriona exiliada

Ser anfitriona en un Mundial es siempre algo a destacar. Durante un mes cada cuatro años, un lugar se convierte en el foco central para el planeta entero. En esta edición, la sede y el protagonismo son compartidos, algo que hasta ahora solo había ocurrido en el Mundial de 2002 con Corea del Sur y Japón.

México, Estados Unidos y Canadá disfrutan del ambiente de la Copa del Mundo, aunque por primera vez en la historia, habrá una selección que pese a ser anfitriona tendrá que jugar fuera de su territorio: la Canada de Jesse Marsch.

¿Por qué no juega Canadá los dieciseisavos en Vancouver?

Durante la fase de grupos, el criterio que aplicó FIFA era sencilló de seguir: las tres selecciones anfitrionas jugaban los partidos en su país. En el cuadro, en el cual que partido se disputará en cada estadio ya está definido antes de que empiece el torneo, las tres selecciones necesitaban si o si quedar primeras de grupo para seguir jugando en casa.

México y Estados Unidos ya lo tenían asegurado a falta de disputarse la jornada 3 de la fase de grupos, mientras que Canadá, tras perder por 2 a 1 frente a Suiza, terminó quedando segunda.

Esta derrota obliga a Canada a jugar los dieciseisavos en Los Ángeles, en un partido que ya se sabe que será frente a Sudáfrica, y también a despedirse de su país en su Mundial: lleguen hasta donde lleguen, los canadienses jugarán todos sus partidos en suelo estadounidense.

Quien se termina quedando con los partidos en Canadá es la primera de grupo Suiza, que jugará los dieciseisavos y los octavos, si pasa, en Vancouver.

Canadá se convierte así en la primera anfitriona exiliada, ya que en 2002 tanto Japón como Corea del Sur jugaron en sus respectivos paises todos los partidos, pero seguramente no será la última. México también tiene posibilidades de tener que jugar en Estados Unidos, siempre y cuando llegue a cuartos de final.

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Teniendo en cuenta que el Mundial de 2030 tendrá 6 sedes distintas (Argenitna, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos), de aquí a 4 años que una anfitriona juegue fuera de su país dejará de ser noticia.