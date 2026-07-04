Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialPartidos Mundial hoyManuelCanadá - MarruecosTour de Francia Etapa 1Cortes de tráfico Barcelona Tour de FranciaJulián ÁlvarezMbappéConductoresMercado Fichajes hoyMundial 2026Cuándo juega EspañaMáximos goleadores EspañaGoleadores Mundial 2026LorenaJosema BeastLey de Propiedad HorizontalGonzalo BernardosCalendario partidos gratis Mundial 2026Etapas Tour de FranciaNoticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
En directo

En directo

MUNDIAL 2026

Canadá - Marruecos, en directo: octavos de final del Mundial 2026, hoy en vivo

Sigue en vivo el duelo de octavos entre Canadá y Marruecos

Achraf Hakimi, durante un partido de Marruecos

Achraf Hakimi, durante un partido de Marruecos / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

SPORT.es

Isaac Fandos

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL