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MUNDIAL 2026
Canadá - Marruecos, en directo: octavos de final del Mundial 2026, hoy en vivo
Sigue en vivo el duelo de octavos entre Canadá y Marruecos
Isaac Fandos
Todo listo
Los jugadores ya se han retirado hace unos minutos del calentamiento, y en breves instantes saltarán al terreno de juego para escuchar los himnos nacionales.
El once marroquí
Los africanos formarán de inicio con los siguientes jugadores:
El equipo local sale con...
El once que presenta Canadá para el encuentro es el siguiente:
El honor africano
Por su parte, Marruecos desea igualar su participación de 2022, en la que llegó a semifinales. O quizás incluso superarla. hora, llegan tras acabar segunda de grupo (por detrás de Brasil), y eliminar en la tanda de penaltis a Países Bajos.
La anfitriona
Canadá llega al choque con el mejor resultado mundialista de su historia, pues nunca había accedido a la fase eliminatoria. En 2026, pasó el grupo como segunda, y en dieciseisavos eliminó a Sudáfrica con un tanto de Eustáquio en el descuento.
Bienvenidos a la retransmisión
¡MUY BUENAS TARDES DE SÁBADO A TODOS! Arrancamos la retransmisión del primer octavo de final del Mundial 2026 con el choque que enfrenta a Canadá y Marruecos, y que podrán seguir con nosotros para conocer al primer clasificado para los cuartos de final.
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