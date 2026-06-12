Canadá - Bosnia y Herzegovina, en directo: partido del Mundial 2026, hoy en vivo

Sin partir entre las favoritas, Bosnia es un equipo competitivo, intenso y muy sólido en defensa. El conjunto dirigido por Sergej Barbarez apuesta por un bloque ordenado y disciplinado, capaz de resistir sin balón y aprovechar los espacios al contragolpe.

Ante la anfitriona Canadá, los bosnios buscarán dar la sorpresa y empezar sumando en un grupo donde cada punto puede resultar decisivo para seguir soñando con los octavos de final