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MUNDIAL 2026
Canadá - Bosnia y Herzegovina, en directo: partido del Mundial 2026, hoy en vivo
Sigue en SPORT el minuto a minuto el encuentro mundialista entre Canadá, uno de los tres países anfitriones, y Bosnia - Herzegovina
El once de Bosnia
Y este es el once de Bosnia en su primer partido en un Mundial
El BMO Field espera una puesta en escena convincente de una selección que busca su primera victoria en una Copa del Mundo. Canadá ya alcanzó las semifinales de la Copa América hace dos años y quiere confirmar que su crecimiento no ha sido casualidad
Jesse Marsch apuesta por un equipo muy reconocible, liderado por Jonathan David en ataque y Stephen Eustáquio en la sala de máquinas. La gran noticia es la ausencia de Alphonso Davies, que no llega a tiempo para el debut y deja a los anfitriones sin su futbolista más diferencial
Sin partir entre las favoritas, Bosnia es un equipo competitivo, intenso y muy sólido en defensa. El conjunto dirigido por Sergej Barbarez apuesta por un bloque ordenado y disciplinado, capaz de resistir sin balón y aprovechar los espacios al contragolpe.
Ante la anfitriona Canadá, los bosnios buscarán dar la sorpresa y empezar sumando en un grupo donde cada punto puede resultar decisivo para seguir soñando con los octavos de final
Bosnia-Herzegovina afronta su primera participación mundialista con la ilusión de convertirse en una de las revelaciones del torneo. La selección balcánica llega tras una brillante fase de clasificación y combina la experiencia de referentes como Edin Džeko con una nueva generación de futbolistas que ha devuelto la ilusión a un país que llevaba años soñando con regresar a la élite internacional.
El objetivo es ambicioso: superar la fase de grupos y demostrar que no ha venido únicamente a disfrutar de la experiencia
Hemos visto la marcha de los canadienses, pero ojo a la de los bosnios, que no se queda NADA corta
Después de caer en sus seis partidos mundialistas anteriores entre 1986 y 2022, los anfitriones buscan sumar por fin sus primeros puntos en una Copa del Mundo
Sin embargo, no todo son buenas noticias para Canadá. Su gran estrella y capitán, Alphonso Davies, arrastra problemas físicos y no está disponible para el estreno ante Bosnia, un contratiempo importante para una selección que confía en el apoyo de un BMO Field entregado para arrancar con victoria
Canadá debuta en su Mundial con la ilusión de confirmar el crecimiento que ha experimentado en los últimos años. El combinado dirigido por Jesse Marsch llega como uno de los anfitriones del torneo y con la confianza que le dio alcanzar las semifinales de la Copa América 2024, además de consolidarse como una selección cada vez más competitiva.
Liderados por nombres como Jonathan David, Stephen Eustáquio o Tajon Buchanan, los canadienses sueñan con superar por primera vez una fase de grupos mundialista
Canadá se toma muuuy en serio este partido en casa, en Toronto, y los aficionados se han juntado en una marcha hacia el estadio
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