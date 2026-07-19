¿Es campeón del Mundial un jugador que no juega ni un minuto? La FIFA lo deja claro en su reglamento

Este domingo se conocerá al campeón del Mundial de 2026. España quiere sumar su segunda estrella tras la conseguida en Sudáfrica 2010, mientras que Argentina aspira a revalidar el título después de conquistar su tercera Copa del Mundo en Qatar 2022.

Ante esta situación, aparece una duda habitual, gane quien gane: ¿se considerará campeón del mundo a un futbolista que no haya participado en ningún partido?

A lo largo de los años, ha habido distintos casos de futbolistas que han formado parte de selecciones campeonas del Mundial, pero que no han disputado ni un solo minuto de juego. También sucederá en esta edición.

Los casos de 2026

En el bando español, Luis de la Fuente no ha dado minutos a Alejandro Grimaldo, Eric García, Víctor Muñoz ni a los porteros David Raya y Joan García. En el argentino, Lionel Scaloni solo ha dejado sin minutos a los porteros Juan Musso y Gerónimo Rulli. ¿Qué pasaría si no juegan y su equipo gana el torneo?

Eric Garcia, convocado con España / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La normativa de la FIFA no deja lugar a dudas. Todos los jugadores inscritos oficialmente en la convocatoria definitiva de la selección vencedora obtienen la condición de campeones, sin importar la cantidad de minutos que hayan disputado.

El artículo 45.8

La entrega de medallas está regulada en el artículo 45.8 del reglamento. De acuerdo con este apartado, las tres selecciones mejor clasificadas reciben medallas: de oro para el equipo campeón, de plata para el subcampeón y de bronce para el combinado que termine en tercera posición. La norma no diferencia entre los jugadores que han participado y aquellos que no han disputado ningún minuto.

Valdés fue campeón del mundo en 2010, pero como Reina, no jugó ni un minuto / 'X'

A lo largo de la historia, 105 futbolistas han formado parte de una selección campeona sin haber jugado un solo minuto durante el torneo. Entre los casos más conocidos se encuentran Ronaldo Nazário, con Brasil en Estados Unidos 1994; Víctor Valdés y Pepe Reina, con España en Sudáfrica 2010; y Gerónimo Rulli, con Argentina en Catar 2022. En 2026 se sumarán nuevos nombres a la lista.

En definitiva, la participación sobre el terreno de juego no es un requisito para recibir el título. La condición fundamental es formar parte de la convocatoria oficial de la selección que acabe conquistando el campeonato.