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MUNDIAL 2026

Las camisetas más vendidas del Mundial: España, la mejor europea

La selección española ha despachado 2,55 millones de equipaciones hasta ahora

Primera equipación de España para el Mundial 2026

Primera equipación de España para el Mundial 2026 / SEFUTBOL

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Mario Roldán

Mario Roldán

El lanzamiento de las camisetas del Mundial siempre genera una gran expectación. Miles de personas permanecen atentas para comprar las de sus selecciones, pero también aquellas que generan una buena impresión. La primera y segunda equipación de España ha agradado a la afición, que no ha dudado en comprar al menos una de ellas. Durante el primer trimestre del año, la 'Roja' ha vendido 2,55 millones de camisetas, para convertirse en la segunda más comercializada de esta Copa del Mundo y la primera europea.

El ránking lo comanda la vigente campeona del mundo, Argentina, con 2,7 millones de remeras vendidas, según un estudio de 'Euromericas Sport Marketing', elaborado junto a Google y Amazon. El tirón mediático de Leo Messi, sumado al éxito en el anterior Mundial, coloca a la 'Albiceleste' en cabeza. El podio lo cierra su máxima rival, Brasil. La 'Canarinha' ha despachado por el momento 2,31 millones de equipaciones.

Las camisetas más vendidas del Mundial 2026

Las camisetas más vendidas del Mundial 2026

  1. Argentina: 2,7 millones de camisetas vendidas
  2. España: 2,550 millones de camisetas vendidas
  3. Brasil: 2,31 millones de camisetas vendidas
  4. Inglaterra: 2,25 millones de camisetas vendidas
  5. Alemania: 1,97 millones de camisetas vendidas

En el top 5 se encuentran Inglaterra y Alemania, que también ocupaban las posiciones altas en la lista de selecciones con más valor de mercado del Mundial. Los 'Three Lions' han vendido 2,25 millones de remeras, mientras que los teutones han comercializado 1,97 millones.

Francia, pese a la presencia de un arsenal incomparable de estrellas ofensivas liderado por Kylian Mbappé, se sitúa en sexta posición con 1,83 millones de camisetas. Por otro lado, la Portugal de Cristiano Ronaldo se encuentra en la séptima plaza con 1,744 millones de ventas.

Camiseta local de Argentina para el Mundial 2026.

La camiseta de Argentina para el Mundial 2026 es la más vendida hasta ahora / Footy Headlines / Opaleak.com

Dos de las tres anfitrionas también cubren un papel importante en el ránking. México está en novena posición con 1,295 millones de camisetas vendidas, mientras que Estados Unidos ocupa la décima con 1,175 millones. Sin embargo, en el octavo lugar, delante de ambas, se encuentra la sorprendente Arabia Saudí, que ha comercializado 1,49 millones de equipaciones.

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Además, Adidas lidera la clasificación, pues la marca alemana tiene cinco selecciones en el top 10: Argentina, España, Alemania, Arabia Saudí y México. En segunda posición está Nike, con cuatro representadas en el listado: Brasil, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Por su parte, Puma también tiene presencia en este ránking con Portugal.

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