Cambio de hora en el México-Inglaterra... y peligran otros dos partidos: "Estoy bastante encabronado"

La FIFA ha introducido un cambio de última hora en la programación de los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro entre México e Inglaterra, previsto inicialmente para las 02:00 de la madrugada del lunes (hora peninsular española), se disputará finalmente a las 20:00 del domingo en España, seis horas antes, después de que el organismo adelantara el inicio del choque para evitar las tormentas eléctricas pronosticadas durante la tarde en México y garantizar el normal desarrollo del partido.

La decisión responde a los protocolos de seguridad establecidos por la FIFA, que ya había advertido de que las condiciones meteorológicas podrían alterar el calendario del torneo, como ya ocurrió en otros partidos de este Mundial, como el México-Ecuador de dieciseisavos de final o como ya se vio en múltiples ocasiones el año pasado en el Mundial de Clubes de 2025.

Además de proteger a jugadores y aficionados, el organismo también ha tenido en cuenta el contexto vivido en las recientes celebraciones en México, marcadas por varios incidentes que dejaron cuatro fallecidos.

Aunque la prioridad ha sido la seguridad, el adelanto del México-Inglaterra también beneficia a las televisiones británicas, que podrán ofrecer el encuentro en una franja horaria más favorable para la audiencia inglesa.

"A mí nadie me consultó y sí estoy bastante encabronado", declaró Javier Aguirre al conocer la noticia y al no haberle tenido en cuenta. "Como una patada en el estómago, ahora hay que cambiar todo", añadió en su intervención en 'Radio Fórmula'.

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Desde Inglaterra también hubo sorpresa, ya que muchos aficionados tenían organizado su viaje y la Federación inglesa conoció la modificación prácticamente al mismo tiempo que los medios.

Alerta en el Paraguay - Francia y el Brasil-Noruega

La FIFA también estudia modificar el horario del duelo entre Brasil y Noruega. En este caso, el motivo sería el intenso calor previsto, por lo que el encuentro podría retrasarse de las 22:00 a las 23:00 horas en España, con el objetivo de reducir el impacto de las altas temperaturas sobre los futbolistas.

Además, el calor extremo también puede convertirse en un protagonista inesperado del Paraguay-Francia. El encuentro, programado en Filadelfia, está bajo la amenaza de unas condiciones meteorológicas muy adversas, con previsiones de temperaturas cercanas a los 42 grados y una sensación térmica que podría rozar los 50, además de la posibilidad también de tener tormenta eléctrica.

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A diferencia de los otros partidos, el encuento el Filadelfia no sería, por ahora, modificado y la FIFA mantiene un seguimiento de la situación y tomaría la decisión del cambio de horario minutos antes del inicio teniendo en cuenta el estado de la meteorología en ese momento.