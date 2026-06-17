El cambio clave de Deschamps con Koundé

En la previa del Mundial catalogamos a Didier Deschamps, seleccionador de Francia desde 2012 y finalista en los dos últimos Mundiales (conquistando uno, el de Rusia 2018), como un 'controlador de riesgos'. Ante Senegal, se vio a la perfección el por qué. Francia pasó de aburrir y de incluso ceder el control del partido a liquidarlo con dos zarpazos. Y mientras los focos apuntan a Mbappé o a Olise, en la inevitable sombra se esconde una de las claves del partido: Jules Koundé.

A 'Les Bleus' ya los conoce todo el mundo. Son un equipo que no quiere estar fuera del partido nunca. Que gana duelos, regala pocos balones, sobrevive cuando sufre y noquea cuando tiene la oportunidad de golpear. Presionar no es obligatorio. De hecho, si puede suponer algún riesgo, se elimina del plan.

Ante Senegal, Mbappé se animó un par de veces a hacerlo, Tchouaméni lo acompañó con alguna duda y le ganaron la espalda. La indicación desde el banquillo fue clara y la situación no se volvió a repetir, porque Francia dejó de presionar por norma.

Kylian Mbappé, en busca del récord histórico de Klose / EFE

El centro del campo de Deschamps es la evidencia de su plan. Citó a cinco de 26 jugadores para la sala de máquinas. Todos de corte más defensivo que ofensivo: N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni y Warren Zaïre-Emery. Jugadores que abarcan campo, ganan duelos y no se complican. Físico antes que organización, porque la magia la ponen los de arriba.

Con Mbappé, Olise, Doué, Dembélé, Cherki o Barcola, Francia quiere trasladarles el balón rápidamente y que generen peligro desde el uno contra uno. Y si pueden robar arriba, cerca del área, y salir en tromba hacia la portería rival, mejor que mejor. No obstante, el plan mostró sus fisuras en el primer tiempo.

Michael Olise lo intenta ante Senegal / EFE

A Francia le pesaban los pies y a Senegal, las ganas de marcar. El palo salvó un gran intento de Nico Jackson y lo cierto es que los Leones de Teranga no superaron antes a Maignan porque a Ismaïla Sarr le faltó clarividencia cerca de la portería. Les Bleus, sin ritmo, no incomodaron demasiado a Mendy ni siquiera con su inmenso talento arriba.

Tras el descanso, Deschamps metió a Olise por dentro (antes estaba Dembélé) y el jugador del Bayern, que rozó el primero, desatascó el partido con un pase magistral a Mbappé para romper el empate. Pero la genialidad de Olise la facilitó, en cierta manera, Koundé.

Jules Koundé frenó las acometidas de Sadio Mané / EFE

En el primer acto fue el elegido por Deschamps para dar amplitud cuando Olise, frecuentemente, abandonaba la línea de banda para buscar zonas interiores. Y el bloque defensivo de Senegal inutilizó por completo los recursos ofensivos de un Koundé que no lograba hacer daño a El Hadji Diouf de ninguna manera. ¿Cómo lo cambió Deschamps? Modificando su rol al descanso. Desde entonces, ocupó zonas interiores, más retrasadas y sin tanta incidencia en el juego de su equipo en campo rival. Y el equipo mejoró.

Mbappé puso el 1-0 tras un servicio perfecto de Olise, Barcola encarriló el duelo con un golazo para el 2-0 y de nuevo Kylian firmó el definitivo 3-1 con un derechazo de larga distancia. Sin duda, Francia es una de las favoritas en el torneo, pero tiene puntos débiles. Senegal los sacó a relucir, pero Deschamps, experimentado, fue capaz de revertir la situación durante el descanso.