"Nos cambiaste la vida": el precioso homenaje de Argentina a Messi por su 39 cumpleaños

Leo Messi cumplió este martes 39 años en plena disputa del Mundial y lo hizo en un momento especialmente dulce. El capitán de Argentina suma ya cinco goles en dos partidos, lidera la tabla de máximos goleadores del torneo y continúa ampliando una leyenda que le ha convertido en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 18 tantos.

Tras recibir felicitaciones de familiares, amigos y numerosas figuras del fútbol mundial y de cualquier otra disciplina, el rosarino vivió una celebración muy especial junto a sus compañeros de selección. Toda la plantilla apareció con camisetas personalizadas de Adidas en las que cada jugador lucía una fotografía junto a Messi y un emotivo mensaje dedicado al capitán.

"A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles... Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos. ¡Feliz cumpleaños, capitán, te amamos!", podía leerse en la parte trasera de las camisetas.

Las imágenes elegidas por los internacionales argentinos repasaban algunos de los momentos más icónicos de la era dorada de la Albiceleste. Rodrigo De Paul escogió una fotografía junto a Messi contemplando la tercera estrella conquistada en Qatar 2022, mientras que Emiliano 'Dibu' Martínez recordó la celebración de la Copa América de 2021 en el Maracaná. Julián Álvarez optó por el abrazo con el capitán tras uno de sus goles ante Croacia en las semifinales del último Mundial, y Lautaro Martínez sorprendió con una divertida selfie tomada en el autobús descapotable durante los festejos por el título.

El presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, también participó en el homenaje, al igual que el resto de integrantes de la expedición argentina.

La celebración había comenzado ya pasada la medianoche. Un grupo de compañeros y miembros del cuerpo técnico sorprendió a Messi en la concentración con una tarta especialmente encargada para la ocasión y varios alfajores argentinos. Durante la jornada, además, el capitán recibió miles de mensajes a través de las redes sociales, entre ellos el de su esposa, Antonela Roccuzzo, que compartió imágenes inéditas junto a sus hijos y un mensaje cargado de cariño: "Te tenemos a vos".

El mensaje de Leo

Messi agradeció todas las muestras de afecto con un mensaje dirigido a los aficionados y a sus compañeros. "Gracias a mi país y a todo el mundo por tantos saludos. Cada año se superan y me emocionan más. Gracias a mi familia y a mis amigos, que están siempre. Y gracias a mis compañeros por este regalo tan especial. Es un placer enorme vivir toodo esto y poder compartirlo junto a ustedes. Es algo hermoso salir a comopetirle a cualquiera sabiendo que los tengo al lado. Gracias, abrazo grande", escribió.

Entre homenaje y felicitaciones, Messi volvió a entrenarse con normalidad junto a la selección argentina y ya tiene la mirada puesta en el próximo compromiso mundialista frente a Jordania. Porque, a los 39 años, el '10' sigue haciendo historia y quiere seguir ampliando su leyenda