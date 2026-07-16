Nada cambia con Tuchel: Inglaterra planea su continuidad

La dolorosa eliminación de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026 desató una enorme ola de críticas sobre Thomas Tuchel (muchos pensarán que merecidas). El combinado inglés llegó a ponerse por delante en el marcador gracias al tanto de Anthony Gordon, pero terminó cayendo por 2-1 después de encajar dos goles en el tramo final, quedándose a las puertas de disputar su primera final mundialista desde 1966.

Gran parte de los 'señalamientos' se centraron en la gestión del partido por parte del técnico alemán. Tras el 1-0, Tuchel optó por reforzar la defensa con la entrada de jugadores como Ezri Konsa y Dan Burn, modificando el planteamiento hacia un bloque mucho más conservador. Inglaterra cedió metros y posesión, permitiendo que Argentina se instalara en campo rival hasta culminar la remontada con los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, reclamando una jugada del partido ante Argentina / EFE

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Tuchel defendió con firmeza sus decisiones tácticas y rechazó que los cambios fueran un error. "No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca", aseguró el seleccionador inglés.

El técnico explicó que el paso a una defensa de cinco respondía a lo que estaba ocurriendo sobre el terreno de juego: "Decidimos jugar con cinco defensas porque había demasiados huecos y estaban demasiado abiertos. Además, insistió en que el equipo ya estaba sufriendo antes de realizar las sustituciones: "Justo después del gol, sin ningún cambio, concedimos demasiadas ocasiones".

Tuchel también reconoció que Inglaterra perdió el control tras adelantarse en el marcador, aunque desvinculó ese problema del cambio de sistema. "Nos volvimos demasiado pasivos después de marcar. No podíamos recuperar el balón ni mantener la posesión. No creo que fuera un problema estructural". Finalmente, asumió toda la responsabilidad por el desenlace y lanzó un mensaje a quienes cuestionan sus decisiones: "Hay un millón de seleccionadores después de una derrota que saben qué habría que hacer mejor. Pero la persona que tiene que tomar las decisiones soy yo".

Tuchel conversa con Bellingham / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Tuchel se queda

En ese contexto, Fabrizio Romano ha informado que la Federación Inglesa de Fútbol no contempla cambios en el banquillo. Según el periodista italiano, el organismo inglés tiene previsto mantener a Thomas Tuchel como seleccionador de cara a la próxima Eurocopa y la derrota frente a Argentina no ha modificado los planes establecidos. La intención de ambas partes es seguir trabajando juntas pese a la decepción sufrida en el Mundial.

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Aun así, la continuidad de Tuchel no ha frenado las especulaciones en Inglaterra. En las últimas horas ya han comenzado a aparecer rumores sobre un posible relevo futuro y varios medios británicos sitúan a Pep Guardiola entre los candidatos que más interés despiertan en caso de que la FA decidiera cambiar de seleccionador más adelante, aunque por el momento el respaldo institucional al técnico alemán sigue siendo firme.